Palpite: Crystal Palace x Manchester United – Campeonato Inglês – 6/5/2024

Photo by Glyn KIRK / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Em excelente fase, o Crystal Palace encara o Manchester United na antepenúltima rodada do Campeonato Inglês, em partida que promete ser equilibrada. O jogo começa às 10h (de Brasília) de segunda-feira (6). As equipes se encontram no Selhurst Park Stadium, em Londres, Inglaterra. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Crystal Palace x Manchester United

O Crystal Palace atravessa seu melhor momento na temporada atual, estando há quatro partidas sem perder e espantando qualquer chance de ser rebaixado. Enquanto isso, o Manchester United segue com dificuldades em manter uma boa sequência, tendo empatado três das últimas quatro rodadas.

Mesmo que os dois elencos apresentem falhas defensivas e possam ter sua rede vazada durante os 90 minutos, o confronto deve terminar na igualdade, pela semelhança técnica apresentada pelas equipes nas últimas rodadas. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.75 na bet365

- 3.60 na Betano

- 3.60 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Crystal Palace e seu desempenho atual

O Crystal Palace atravessa seu melhor momento na temporada. A sequência de quatro rodadas consecutivas sem derrota aconteceu em excelente hora, já que estava sendo ameaçado pelo rebaixamento.

Os The Eagles ganharam motivação após o surpreendente triunfo contra o Liverpool, em Anfield, por 1 a 0, não sendo mais superado dentro das quatro linhas desde então.

Na última vez que entrou em campo, visitou o Fulham e teve sua sequência de três vitórias consecutivas encerrada, em partida que acabou ficando no empate por 1 a 1.

Manchester United e sua última performance

O Manchester United segue oscilando na atual temporada. Nas últimas seis partidas disputadas, venceu apenas uma, mas também foi superado em uma única oportunidade.

Resolvendo a maioria de seus confrontos recentes na igualdade, os Red Devils seguem desperdiçando suas oportunidades de se aproximar do quinto colocado, Tottenham, e continuam estagnados na sexta posição.

Na última vez que entrou em campo, teve o mando de campo contra o Burnley, e mesmo abrindo o placar com Antony aos 79 minutos, acabou levando o empate em 1 a 1 há cinco minutos do fim.