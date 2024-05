Palpite: Corinthians x Argentinos Juniors – Copa Sul-Americana – 14/5/2024

Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Vice-líder do Grupo F, o Corinthians precisa no mínimo do empate para se manter na zona de classificação; caso contrário, cairá para a terceira posição. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da terça-feira (14). As equipes se encontram na Neo Química Arena, em São Paulo. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Corinthians x Argentinos Juniors

Depois de promover alguns jogadores das categorias de base para o elenco principal, o Corinthians sofreu sua primeira derrota, após visitar o Flamengo no Maracanã. Enquanto isso, o Argentinos Juniors atravessa um momento sólido na temporada, com performances convincentes nas competições que disputou.

Na Neo Química Arena, o Corinthians é naturalmente mais agressivo e eficiente ofensivamente. Apesar da derrota na última partida, segue sendo um elenco temido quando possui o mando de campo, além da necessidade dos três pontos para se manter na zona de classificação. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Corinthians”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Corinthians

​- 1.83 na bet365

- 1.90 na Betano

- 1.80 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Corinthians e seu desempenho atual

O Corinthians acaba de sofrer sua primeira derrota, desde que resolveu trocar alguns veteranos jogadores de seu elenco e dar a titularidade a integrantes mais novos, como por exemplo Wesley e Carlos Miguel.

Na última vez que entrou em campo, visitou o Flamengo no Estádio do Maracanã. Não teve a menor chance contra o Rubro-Negro, onde perdeu o jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão por 2 a 0.

Na Copa Sul-Americana, segue dependendo apenas de si mesmo para conquistar vaga nas oitavas de final. Vice-líder do Grupo F, continua com um ponto de vantagem em relação ao terceiro colocado, Argentinos Juniors.

Argentinos Juniors e sua última performance

O Argentinos Juniors segue sendo uma equipe temida em território argentino na atual temporada. Na primeira competição do ano disputada pela equipe, chegou até a semifinal da Copa da Liga Profissional, mas foi eliminado, nesta fase, pelo Vélez Sarsfield.

Recentemente, também fez sua estreia na Liga Profissional, que é a principal competição de futebol na Argentina. Nela, venceu o Rosario Central por 3 a 2.

Na Copa Sul-Americana, chega em situação delicada para a reta final da fase de grupos, precisando vencer o Corinthians nesta rodada para não depender de resultados.