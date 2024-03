Palpite: Colônia x RB Leipzig – Bundesliga – 15/3/2024

(Divulgação/RB Leipzig)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

O duelo entre o Colônia e o RB Leipzig é válido pela 26ª rodada do Campeonato Alemão. A saída de bola será às 16h30 (de Brasília) nesta sexta-feira (15). O jogo acontece no Estádio RheinEnergieStadion, em Colônia, Alemanha. Assista no OneFootball.

Palpite Colônia x RB Leipzig

O Colônia vem fazendo campanha muito ruim nesta edição da Bundesliga e é um dos candidatos para cair à segunda divisão. Chega a esta rodada com jejum de cinco jogos sem vencer. O RB Leipzig está em boa fase, sem perder há três partidas, e briga por posições na parte de cima da tabela.

Neste cenário, podemos aguardar uma partida bem disputada, pois os dois times precisam somar mais pontos para subir na tabela e cumprir com seus objetivos. O prognóstico que recomendamos é no mercado de “Total de escanteios – Mais de 8,5”. Sendo assim, é necessário que a soma dos tiros de canto dos times seja de nove ou mais.

Palpite do Jogo - Total de escanteios – Mais de 8,5

Como chega o Colônia

O Colônia vem de uma sequência ruim de resultados no Campeonato Alemão, sem vencer há cinco jogos, com três empates e duas derrotas. Com esses resultados, sua situação vem se complicando mais ainda na tabela.

Atualmente, Die Geißböcke ocupa a 16ª posição da classificação geral com 18 pontos obtidos, diferença de sete para o primeiro time fora da zona de rebaixamento e há três do lanterna.

Quando enfrentou o líder, Bayer Leverkusen, no estádio RheinEnergieStadion, acabou perdendo por 2 a 0. A expulsão de Thielmann foi essencial para o sucesso do Löwen. Os visitantes marcaram com Frimpong e Grimaldo.

Por último, o Köln protagonizou uma partida recheada de emoções com o Borussia Mönchengladbach que terminou com o resultado de 3 a 3. Cada time somou mais um ponto com esse empate incrível.

Os bodes saíram na frente com Faride Alidou aos 7 minutos, mas Honorat empatou para o time da casa. No segundo tempo, o Colônia ampliou novamente com o camisa 40 e Damion Downs. Robin Hack marcou duas vezes e evitou a derrota do Die Fohlen.

Como chega o RB Leipzig

O RB Leipzig ocupa a quinta colocação da classificação geral do Campeonato Alemão com 46 pontos e está com vaga na Liga Europa. Para ir à Champions League de 24/25, está há um ponto do Dortmund, em quarto lugar.

Entre as 25 rodadas que disputou pela competição, conquistou 14 sucessos, teve quatro igualdade e acabou sofrendo sete derrotas.

Recentemente, Die Roten Bullen empatou com o Real Madrid por 1 a 1 no Santiago Bernabéu e acabou sendo eliminado da Liga dos Campeões. Como perdeu na ida por 1 a 0, o placar agregado foi de 2 a 1 para os merengues.

Por último, de volta à Bundesliga, recebeu o Darmstadt na Red Bull Arena e venceu por 2 a 0. O time da casa teve controle total desta partida, atacando a todo momento e sem dar brechas ao adversário durante os 90 minutos.

Com apenas 3 minutos, David Raum fez um cruzamento muito forte e Isherwood marcou contra a própria baliza. No comecinho do segundo tempo, Christoph Baumgartner chutou de fora da área e ampliou o placar.