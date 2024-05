Palpite: Colo-Colo x Fluminense – Copa Libertadores – 9/5/2024

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Líder e vice-líder do Grupo A, se enfrentam em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O jogo começa às 21h (de Brasília) da quinta-feira (9). As equipes se encontram no Estádio Monumental David Arellano, em Macul, Chile. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Colo-Colo x Fluminense

O Colo-Colo segue com performances regulares na atual temporada, ostentando para este confronto, uma invencibilidade de quatro partidas consecutivas. Enquanto isso, o Fluminense passa pela mesma situação de seu oponente, mas segue sendo o único clube invicto no Grupo A da Libertadores.

Apesar de arriscado, o Fluzão teve maior controle da partida quando as equipes se enfrentaram no Maracanã. Mesmo que o embate seja realizado no Chile, o Tricolor Carioca deve, mais uma vez, sair com os três pontos contra o Colo-Colo. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Fluminense”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Fluminense

​- 2.75 na bet365

- 2.80 na Betano

- 2.80 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Odds Brasileirão: veja as cotações dos favoritos ao título.

Colo-Colo e seu desempenho atual

O Colo-Colo faz apenas performances regulares na atual temporada. Ao final da 11ª rodada do Campeonato Chileno, a equipe ocupa a sétima posição da tabela.

Na divisão de elite do futebol chileno, soma 17 pontos em onze partidas disputadas, que são provenientes de uma campanha com cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Já na Libertadores, o clube segue estável e ocupando a vice-liderança do Grupo A. Porém, caso perca contra o Fluminense e Cerro Porteño empate sua partida contra o Alianza Lima, já será o suficiente para deixar a zona de classificação para o mata-mata.

Fluminense e sua última performance

O Fluminense segue realizando campanhas abaixo das expectativas nas competições disputadas nesta temporada. No começo do ano, perdeu a chance de conquistar o título do Campeonato Carioca pela terceira vez consecutiva.

No início da Série A do Brasileirão, beira a zona de rebaixamento ao final da quinta rodada, com apenas cinco pontos conquistados (uma vitória, dois empates e duas derrotas).

Porém, o Tricolor Carioca segue firme na Libertadores e mantém a invencibilidade no Grupo A. Com cinco pontos conquistados ao final da terceira rodada, venceu um e empatou nos outros dois confrontos.