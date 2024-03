Palpite: Cádiz x Granada – La Liga – 29/3/2024

(Foto: JORGE GUERRERO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

O Cádiz e o Granada estão entre os últimos colocados e precisam vencer nessa reta final de La Liga para seguir na competição. O jogo será nesta sexta-feira (29) às 17h (de Brasília) no Estádio Nuevo Mirandilla, em Cádiz, Espanha. Assista no STAR+.

Palpite Cádiz x Granada

A equipe do Granada não sabe o que é vencer há nove partidas, perdendo seis e empatando três. Além disso, tem a desvantagem de ser visitante. Enquanto isso, o Cádiz tem somente um sucesso em 16 jogos recentes, mas joga em casa para tentar melhorar sua situação.

Neste cenário, podemos aguardar uma partida bem disputada, pois os dois times precisam da vitória para escapar do rebaixamento. E o palpite que recomendamos é no mercado de “Resultado Final – Cádiz”. É esperado que los piratas tenham melhor desempenho por jogar em casa.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Cádiz

Como chega o Cádiz

O jogo mais recente do Cádiz foi contra a Real Sociedad no estádio Anoeta, perdendo com o placar de 2 a 0 em duelo da 29ª rodada de La Liga. Ao longo dos 90 minutos, los piratas tiveram somente 36% de posse de bola, criando 13 jogadas e chutando na baliza duas vezes.

Com melhores oportunidades, la reale abriu o caminho da vitória marcando com Mikel Merino aos 28 minutos. No segundo tempo, Arsen Zakharyan fez outro gol para o time da casa e concretizou o sucesso.

O único resultado positivo do submarino amarillo foi sobre o Atlético de Madrid, jogando no estádio Nuevo Mirandilla e vencendo por 2 a 0. Mesmo que estivesse em casa, não teve muitas chances, mas foi efetivo nas poucas que criou.

Então, o placar saiu do zero aos 24 minutos do primeiro tempo, com Juanmi marcando de cabeça após cruzamento do Rubén Sobrino. O camisa 9 fez outro após aproveitar erro do defensor na segunda parte do jogo.

Na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, o Cádiz ocupa a 18ª colocação com 22 pontos. A diferença para o Celta de Vigo, fora da zona de rebaixamento, é de cinco pontos. Até agora, venceu três vezes, empatou 13 e foi derrotado em outras 13.

Como chega o Granada

O Granada está em situação pior que o atual adversário, com apenas 14 pontos e em 19º lugar da classificação geral de La Liga. Então, para sair da zona de rebaixamento precisará acabar com a diferença de 13 para o Celta de Vigo.

Dentre as 28 rodadas que disputou até o momento pelo Campeonato Espanhol, conquistou somente duas vitórias, teve oito igualdades e sofreu 18 derrotas. Então, precisa melhorar de rendimento para permanecer na primeira divisão.

El graná não teve nenhum sucesso nas últimas nove partidas que disputou, sendo derrotado seis vezes e empatando outras três. Além disso, será visitante nesta próxima e vive uma fase muito ruim.

Por último, los Rojiblancos enfrentaram o Mallorca no estádio Son Moix e perderam com o placar simples de 1 a 0. Como estava fora de casa, o Granada teve somente oito finalizações, sendo três no alvo e 49% de posse de bola.

Em contraponto, Els Barralets tiveram 18 jogadas perigosas, acertou oito chutes contra a baliza. Dentre essas chances mais claras, balançou as redes com Antonio Raillo aos 85 minutos.