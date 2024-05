Palpite: Borussia Dortmund x PSG – Liga dos Campeões – 1/5/2024

(Foto: Franck Fife/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Depois de eliminar o Atlético de Madrid, o Borussia Dortmund segue com sua campanha surpreendente na Liga dos Campeões, tendo o PSG pela frente em busca por vaga na final. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (1). As equipes se encontram no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Assista na TNT e Max.

Palpite Borussia Dortmund x PSG

Apesar da goleada vexatória sofrida em sua última aparição, o Borussia Dortmund tem foco total na Liga dos Campeões, onde eliminou o Atlético de Madrid nas quartas de final. Enquanto isso, o PSG continua carregando sua enorme invencibilidade como visitante na atual temporada, tendo perdido pela última vez longe do Parc des Princes em novembro de 2023.

Dentro do Signal Iduna Park, os Auri-Negros são naturalmente mais ofensivos. Em jogo de ida que sabem da importância de levar a vantagem para Paris, a pressão deve ser exercida pela maior parte do tempo pelo clube alemão, que aparece como favorito. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Borussia Dortmund”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Borussia Dortmund

Borussia Dortmund e seu desempenho atual

O Borussia Dortmund pode chegar na decisão da Liga dos Campeões pela terceira vez na história, sendo a última delas na temporada 2012/2013, quando se sagrou vice-campeão naquela oportunidade.

Na rodada passada da competição, encarou o Atlético de Madrid e chegou a perder o primeiro jogo por 2 a 1. Porém, com o apoio de sua torcida no Signal Iduna Park, protagonizou uma virada histórica e venceu por 4 a 2.

Escolhendo priorizar a Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund praticamente abriu mão do G4 no Campeonato Alemão. Na rodada passada, enfrentou o Leipzig em disputa direta pela quarta colocação, mas acabou goleado por 4 a 1.

PSG e sua última performance

O PSG pode chegar a sua segunda decisão de Champions na história. A única vez aconteceu em 2020, quando o clube francês chegou até a final, contra o Bayern de Munique, mas acabou derrotado por 1 a 0.

Na fase anterior da atual edição da Liga dos Campeões, encarou o poderoso Barça nas quartas de final. No jogo de ida, em pleno Parc des Princes, foi superado por 3 a 2, tendo a difícil missão de reverter o marcador no Camp Nou.

Porém, mesmo sofrendo o primeiro gol da partida no jogo de volta, o confronto mudou de rumo após a expulsão do defensor Ronald Araújo. Com dois gols de Kyllian Mbappe, um de Vitinha e outro de Dembele, virou a partida para 4 a 1, garantindo vaga na semifinal da competição.