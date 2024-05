Palpite: Boca Juniors x Nacional Potosí – Copa Sul-Americana – 29/5/2024

(Foto: Reprodução / Instagram)







Publicada em 29/05/2024 - 01:06

Precisando apenas do empate para assegurar sua classificação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Boca Juniors encara o Nacional Potosí, que precisa do triunfo para se classificar. O jogo começa às 21h (de Brasília) da quarta-feira (29). As equipes se encontram na La Bombonera em Buenos Aires, Argentina. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Boca Juniors x Nacional Potosí

Com resultados regulares nas últimas vezes que entrou em campo, o Boca Juniors chega em situação bastante favorável para a rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o Nacional Potosí terá a difícil missão de superar o clube argentino, caso contrário estará eliminado da competição.

Ainda que siga com um aproveitamento menor que o de costume dentro da Bombonera, é fato que o Boca Juniors conte com uma equipe mais qualificada e preparada que o clube boliviano, sendo improvável um resultado diferente deste. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Boca Juniors”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Boca Juniors

​- 1.30 na bet365

- 1.35 na Betano

- 1.33 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Boca Juniors e seu desempenho atual

O Boca Juniors chega em situação bastante confortável para a última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, dependendo apenas de si mesmo para garantir vaga nas oitavas de final.

Na vice-liderança do Grupo D, o clube argentino precisa apenas do empate para se manter na zona de classificação, com oito pontos conquistados ao final da 5ª rodada.

Na Liga Profissional, o Boca Juniors não tem um início tão sólido quanto o imaginado, tendo uma derrota, uma vitória e um empate na principal competição do futebol argentino.

Nacional Potosí e sua última performance

O Nacional Potosí chega em situação bastante complicada para a última rodada da fase de grupos da Sula, necessitando do triunfo para se classificar às oitavas de final.

Mesmo que improvável, o clube boliviano é protagonista de uma campanha regular na competição, tendo duas vitórias, um empate e duas derrotas ao final da 5ª rodada.

No Campeonato Boliviano, o clube teve um péssimo início na fase “Clausura”, estando apenas na 10ª posição ao final da terceira rodada, tendo três pontos somados.