Palpite: Boca Juniors x Fortaleza – Copa Sul-Americana – 15/5/2024

Publicada em 15/05/2024 - 01:04

Após perder os 100% de aproveitamento na jornada anterior, o Fortaleza tem a liderança ameaçada pelo Boca Juniors, que irá assumir a ponta caso vença o clube cearense. O jogo começa às 21h (de Brasília) da quarta-feira (15). As equipes se encontram na La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Boca Juniors x Fortaleza

Após o triunfo na rodada anterior, o Boca Juniors pode, pela primeira vez nesta edição, ocupar o topo da tabela de seu respectivo grupo. Enquanto isso, o Fortaleza teve sua sequência de três vitórias consecutivas encerrada na Copa Sul-Americana, ainda tendo chances de sequer se classificar para as oitavas de final.

Apesar do placar elástico na Arena Castelão, o resultado não refletiu o que foi o jogo. O Boca Juniors teve uma boa performance mas deixou a desejar no setor defensivo. Agora, na La Bombonera, costuma ter performances mais sólidas e dificilmente irá desperdiçar algum ponto contra o clube cearense. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Boca Juniors”.

Boca Juniors e seu desempenho atual

O Boca Juniors retomou as esperanças de brigar pela liderança do Grupo D ao confirmar o favoritismo na última rodada, contra o Sportivo Trinidense, por 2 a 1.

Caso confirme o favoritismo contra o Fortaleza nesta rodada, encaminhará a classificação para as oitavas de final e irá disparar na ponta da tabela de forma isolada.

Recentemente, o Boca teve uma campanha sólida na Copa da Liga Profissional. Chegou a eliminar o River Plate nas quartas de final, mas caiu logo na sequência contra o Estudiantes, na semifinal.

Fortaleza e sua última performance

O Fortaleza segue com dificuldade em reencontrar a vitória na atual temporada. Nas últimas cinco partidas disputadas, empatou quatro vezes e perdeu na outra oportunidade.

Na Copa Sul-Americana, vinha em situação bastante confortável até o final da terceira rodada, já que venceu os três primeiros duelos na competição, incluindo um surpreendente 4 a 2 contra o Boca Juniors.

Porém, foi surpreendido pelo Nacional Potosí na última aparição. Na altitude boliviana, não suportou a pressão do clube mandante e acabou goleado por 4 a 1.