Palpite: Athletico-PR x Vasco – Campeonato Brasileiro – 5/5/2024

Após ser goleado pelo Criciúma na rodada anterior, o Vasco demitiu seu treinador e busca melhores resultados, tendo a difícil missão de encarar o Athletico-PR nesta rodada. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (5). As equipes se encontram na Ligga Arena, em Curitiba. Assista no Premiere.

Palpite Athletico-PR x Vasco

O Athletico-PR segue apresentando boas performances na atual temporada, tendo um bom início no Brasileirão e também na Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o Vasco atravessa um momento conturbado, em meio a mudanças de treinador e após sofrer uma das goleadas mais vexatórias dos últimos anos.

Abalado pela derrota para o Criciúma por 4 a 0, o Vasco dificilmente irá se impor em plena Ligga Arena. Com o mando de campo, o domínio deve ser total do Furacão, que poderá voltar a somar três pontos no Brasileirão. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Athletico-PR”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Athletico-PR

Athletico-PR e seu desempenho atual

O Athletico-PR vem de uma derrota surpreendente na última vez que entrou em campo. Em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil, vencia o jogo de ida contra o Ypiranga até os 90+5, mas sofreu a virada nos minutos finais dos acréscimos.

Mesmo assim, não apaga o fato de uma até então excelente temporada do Furacão nos torneios que disputa. Após ter sido campeão do Campeonato Paranaense, embalou uma sequência de três vitórias consecutivas na Copa Sul-Americana.

No Brasileirão, sofreu apenas uma derrota até o fim da quarta rodada, contra o Grêmio. Nas outras três, empatou com o Juventude em 1 a 1; e venceu o Cuiabá por 4 a 0 e o Internacional por 1 a 0.

Vasco e sua última performance

O Vasco teve uma estreia de Brasileirão surpreendente, já que vinha de uma péssima campanha no Campeonato Carioca. Na primeira rodada, superou o poderoso elenco do Grêmio, em São Januário, por 2 a 1.

Porém, as coisas desandaram na competição. Foram três derrotas consecutivas, sendo a última delas contra o Criciúma, por 4 a 0. A vexatória goleada decretou a demissão do treinador Ramón Díaz.

Em sua aparição mais recente, o Gigante da Colina disputou o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Fortaleza. No confronto, foi pressionado do começo ao fim, mas assegurou a igualdade por 0 a 0 na Arena Castelão.