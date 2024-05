Palpite: Atalanta x Roma – Campeonato Italiano – 12/5/2024

(Photo by tiziana fabi / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

Com as duas equipes atravessando uma boa fase na competição, ambas continuam brigando para finalizar a campanha dentro das quatro primeiras posições. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de domingo (12). As equipes se encontram no Estádio Atleti Azzurri d'Italia , em Bérgamo, Itália. Assista no ESPN 4 e STAR+.

Palpite Atalanta x Roma

Depois de chegar na grande final da Liga Europa, a Atalanta volta suas atenções para o Campeonato Italiano, competição que segue brigando por vaga no G4. Enquanto isso, a Roma também disputou recentemente a semifinal da Liga Europa, mas diferente da sua adversária, não conseguiu atingir a decisão.

As duas equipes atravessam um sólido momento na atual temporada, com resultados consistentes e atuações convincentes. Por este motivo e por ainda brigarem por vaga no G4 da Série A, o resultado mais provável é a igualdade ao final dos 90 minutos. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.40 na bet365

- 3.30 na Betano

- 3.40 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça os bônus da Betsson para apostas esportivas.

Atalanta e seu desempenho atual

A Atalanta segue com sua temporada arrasadora e muito acima das expectativas nas competições que disputa. Em sua aparição mais recente, atropelou o Olympique de Marselha na semifinal da Liga Europa e atingiu a decisão da competição.

Para melhorar, o elenco comandado por Gian Piero Gasperini também atingiu, recentemente, a final da Copa da Itália. Na semifinal da competição, goleou a Fiorentina em jogo único, por 4 a 1.

No Campeonato Italiano, a atuação do clube também é maiúscula. Na quinta posição, segue com grandes chances de terminar a competição entre os quatro primeiros colocados, precisando de algumas vitórias nesta reta final para atingir este feito.

Roma e sua última performance

A Roma segue com menos chances que seu adversário da rodada atual de terminar entre os quatro primeiros colocados. Na sexta posição do Campeonato Italiano, possui a mesma pontuação que a Atalanta, mas com um jogo a mais.

Estando há três rodadas sem perder na Série A, empatou nos dois confrontos mais recentes, sendo o primeiro contra o Napoli por 2 a 2 e o segundo contra a Juventus, por 1 a 1.

Na última vez que entrou em campo, disputou o jogo de volta da semifinal da Liga Europa contra o Bayer Leverkusen. No confronto que já havia perdido o jogo de ida por 2 a 0, chegou a abrir 2 a 0 de vantagem no marcador na BayArena, mas levou o empate em 2 a 2 nos minutos finais.