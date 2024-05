Palpite: Alianza x Cruzeiro – Copa Sul-Americana – 7/5/2024

(Foto: Staff Images / Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Após empatar nas três primeiras rodadas, o Cruzeiro visita o Alianza, que soma apenas um ponto e figura na lanterna do Grupo B. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da terça-feira (7). As equipes se encontram no Estadio de Fútbol Armando Maestre Pavajeau, em Valledupar, Colômbia. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Alianza x Cruzeiro

Com apenas uma vitória nos últimos doze jogos, o Alianza não vive um bom momento no ano, sendo atualmente o lanterna no Grupo B da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o Cruzeiro atravessa um momento conturbado na atual temporada, apenas uma vitória nas últimas nove partidas disputadas.

Ainda que o Cruzeiro tenha um elenco mais qualificado tecnicamente, deve sentir o impacto da altitude colombiana. Por este motivo, as equipes que já empataram em 3 a 3 no Mineirão, devem ficar mais uma vez na igualdade. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.75 na bet365

- 3.80 na Betano

- 3.70 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Alianza e seu desempenho atual

O Alianza segue em busca de seu segundo ponto na Copa Sul-Americana. O único conquistado na competição, foi justamente contra o Cruzeiro, em pleno Estádio do Mineirão.

Na partida, chegou a estar em desvantagem por 3 a 0 no marcador, mas de forma surpreendente, buscou a igualdade em 3 a 3, com os três tentos sendo assinalados nos 45 minutos finais.

Porém, não apaga o fato de que o clube colombiano segue realizando péssimas apresentações nas competições que disputa, resultado de apenas uma vitória nas últimas doze partidas.

Cruzeiro e sua última performance

O Cruzeiro segue em busca de performances mais convincentes na atual temporada. Na Copa Sul-Americana, ainda não conseguiu vencer uma partida sequer, mas também não perdeu.

Os três empates da Raposa nesta competição, fazem com que a equipe siga estagnada na terceira posição do Grupo B, atrás do Unión Católica e Unión La Calera.

Na Série A do Brasileirão, conquistou uma importante vitória na última rodada, onde atropelou o Vitória, no Estádio do Mineirão, por 3 a 1.