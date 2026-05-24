O meia-atacante Allan é um dos jogadores titulares do elenco de Abel Ferreira com mais regularidade. Cria do Palmeiras, o jovem de 22 anos vem mostrando que pode se destacar em jogos grandes, como aconteceu neste sábado (23), na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã, quando marcou o segundo dos três gols alviverdes sobre o rival carioca nesta rodada do Brasileirão.

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A estrela de Allan brilhou no momento em que o Palmeiras mais precisava, ou seja, quando o setor ofensivo não vinha em um bom momento e o time não vencia na competição havia três rodadas. Coincidentemente, ao lado do jovem, outros dois atacantes também mostraram que o time pode fazer mais na competição, já que Flaco López e Paulinho também foram às redes na partida.

— É muito importante. A gente sabe como esse duelo é gigante, da importância desse jogo, da circunstância que estava se criando também. Essa vitória no Maracanã é muito importante para a circunstância do campeonato — disse o jogador, após a partida.

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Allan explicou como foi a jogada que terminou em bola na rede. O meia-atacante ficou em campo por 81 minutos, fez um gol, deu uma assistência e foi um dos principais destaques do duelo entre líder e vice-líder no Maracanã.

— Eu vi a bola, eu caí. Eu senti câimbra e caí. Quando eu vi, a bola já estava em cima. Eu só pensei em cabecear. Eu fechei o olho porque eu não vi quem estava, mas o zagueiro já veio com o pé em cima. Eu fechei o olho e cabeceei. E fui muito feliz no lance. Muito feliz pela vitória, pelo gol, pela assistência. E agora é dar sequência — finalizou Allan.

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Allan cresce em jogos grandes do Palmeiras, não se esconde e, quando não dá assistências, marca gols. O Flamengo não foi sua primeira grande vítima. O jogador também já balançou as redes contra Botafogo, Fluminense e Santos só nesta temporada.

Graças às boas apresentações, está no radar do futebol europeu desde 2025 e já fez o Palmeiras recusar propostas altas para mantê-lo no elenco. A mais recente veio do Napoli, da Itália, por cerca de 35 milhões de euros (R$ 218,7 milhões) + 5 milhões de euros em bônus (R$ 31,2 milhões), no início deste ano. A ideia da diretoria é seguir com a joia por mais um tempo.

No Palmeiras desde o Sub-15, o camisa 40 estreou como titular da equipe profissional no dia 25 de janeiro de 2025. E a primeira bola na rede não demorou a sair: marcou na vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, no dia 23 de fevereiro, e garantiu a classificação do Palmeiras ao mata-mata do Paulistão.

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Números de Allan contra o Flamengo

81 minutos em campo

1 gol

1 assistência

2 passes decisivos

1 grande chance criada

86% de acerto no passe

3/7 dribles certos

3 desarmes

2 bolas recuperadas

6/17 duelos ganhos

Allan pelo Palmeiras em 2026

32 jogos (27 titular)

5 gols

4 assistências

251 minutos p/ participar de gol

1.7 finalizações por jogo (0.5 no gol)

10.6 finalizações p/ marcar

25% conversão de chances claras

0.1 grandes chances criadas por jogo

1.1 passes decisivos por jogo

1.8 dribles certos (53% de acerto) por jogo

52% de eficiência nos duelos

1.8 faltas sofridas por jogo

*As informações acima foram fornecidas pelo Sofascore

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