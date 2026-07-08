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De volta ao Palmeiras, Piquerez participa de jogo-treino e fala sobre sua recuperação

Elenco do Verdão foi dividido para a disputa do jogo-treino na Academia de Futebol; saiba como foi

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
08/07/2026 15:32
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Jogo-treino do Palmeiras na Academia de Futebol
Jogo-treino do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras deu sequência à preparação para o retorno do calendário nacional com um jogo-treino na manhã desta quarta-feira (8), na Academia de Futebol, entre equipes formadas por atletas do elenco profissional e Crias da Academia. O time de branco venceu o de verde por 3 a 0, com três gols anotados por atletas da base: o atacante camaronês Miguel, do Sub-20, marcou duas vezes, e Luis Pacheco fechou o placar.

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    Os gols saíram todos no segundo tempo: aos 12 minutos, Giay cruzou rasteiro para trás, Riquelme finalizou no travessão e Miguel completou o rebote de cabeça. O atacante anotou mais um aos 18, tirando do alcance do goleiro. Já aos 34, Luis Pacheco invadiu a área driblando, pedalou e marcou o terceiro gol.

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    O lateral-esquerdo Piquerez, de volta ao Palmeiras após representar a Seleção Uruguaia na Copa do Mundo, comentou a bem-sucedida recuperação da cirurgia realizada no tornozelo direito. O jogador não entrou em campo durante o Mundial.

    - Faz três meses da lesão, vivi momentos difíceis. Tive um mês intenso no Mundial, uma experiência única que infelizmente não foi acompanhada por um bom resultado. Feliz demais por esse treino com os companheiros, estava com saudade de todos. Feliz de ter retornado e estar aos poucos voltando ao nível. Estamos nos preparando bem para o retorno do Brasileiro e poder manter a vantagem que temos em busca do título - comentou o uruguaio.

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    • O lateral-esquerdo elogiou a qualidade do elenco palestrino e a experiência de disputar um jogo-treino contra os próprios companheiros de Palmeiras.

    - A competitividade interna dentro de nós é a mais importante para chegar ao jogo depois e ser mais fácil. São outras circunstâncias, torcida, pressão, campo, mas aqui temos um elenco muito competitivo. Hoje deu para ver, o resultado foi um pouco enganoso, as duas equipes foram muito bem. Temos de nos preparar da melhor forma possível para fazer um bom retorno nas competições - completou Piquerez.

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    O meio-campista Allan, em controle de carga, e o zagueiro Barboza, em cronograma individualizado para ajuste de carga, não participaram do jogo-treino e trabalharam à parte. Além deles, o atacante Vitor Roque seguiu sua transição física e treinou em separado com auxílio de jovens da base.

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    Times do jogo-treino do Palmeiras

    O time verde jogou com: Kaique (Marcelo Lomba); Khellven, Bruno Fuchs, Benedetti e Arthur; Marlon Freitas, Lucas Evangelista; Erick Belé, Larson, Luighi e Eduardo Conceição. O time de branco teve: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Luis Pacheco e Piquerez (Rikelme); Emi Martínez (Iury), Andreas Pereira; Felipe Anderson, Miguel, Paulinho (Juliano) e Riquelme.

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    Piquerez durante jogo-treino na Academia de Futebol
    (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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