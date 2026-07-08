Fala de Arias após eliminação da Colômbia na Copa repercute: 'Loucura'
Colômbia foi eliminada nos pênaltis para a Suíça
Após a eliminação da Colômbia, nos pênaltis para a Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo, Jhon Arias falou sobre as dificuldades do Mundial, e como talvez tivesse tido interferências no desempenho dos atletas ter três países sedes.
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Durante entrevista após a partida de um empate sem gols, no Vancouver Place, o meia-atacante do Palmeiras acredita que a parte física da seleção colombiana foi prejudicada por conta da logística.
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— É difícil responder porque posso ser punido, mas é assim que funciona essa indústria. Não competimos todos nas mesmas condições, mas isso não é um problema de agora. Não termina aqui, continua e a tendência é piorar. É assim que funciona o futebol, não é algo novo. Temos que competir onde estivermos. Óbvio que viajar para três países afetou a parte física, mas não é uma desculpa — afirmou.
➡️Torcedores da Colômbia mandam recado sobre Arias após queda: 'Incompreensível'
Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões ao afirmar que o craque estaria arrumando desculpas para a eliminação que não fosse por mérito do adversário, outros internautas relembraram que no próximo Mundial serão 6 países sedes. Veja a repercussão:
Única seleção q poderia reclamar disso é a do iran q não podia ficar nos eua e tinham jogos lá, pra eles sim era difícil, o resto, todo mundo teve as mesmas condições nesse sentido— 𓅐 卌ᶜʳᶠ (@fa_guara) July 8, 2026
Esse daí não conseguiu dá UM chute no gol dos galáticos da Suiça... Sim, o problema foram as viagens— Arrascaeta, eu vi ! 🍥 (@Eh_soh_) July 8, 2026
A diferença de atmosfera de um país pro outro deixou os caras burros? Olha o gol que o campaz perdeu— Netoszbᵉᶜᵇ🇱🇺 (@_Netozkn) July 8, 2026
Inglaterra tá viajando direto tbm, no México não deixaram nem o time dormir pq os mexicanos ficaram a madrugada toda soltando fogos na frente do hotel, não seria mais fácil falar que o time bateu no teto e chegou até onde dava?— Mikael (@Usuario000err0r) July 8, 2026
Só atrapalhou pra Colômbia ? Loucura isso, não vai nenhuma outra seleção reclamando ainda.— du bronx (@sccpsheik) July 8, 2026
A Colômbia não repetiu uma sede durante o torneio, tendo atuado na fase de grupos na Cidade do México e Guadalajara, ambos no México, e em Miami, nos Estados Unidos. Já nos 16 avos de final, a seleção mediu forças contra Senegal em Kansas City, nos Estados Unidos.
Por outro lado, a Suíça fez o terceiro jogo seguido em Vancouver: contra Canadá na última rodada da fase de grupos e Argélia nos 16 avos de final. Nas duas primeiras partidas, os suíços jogaram em Santa Clara e Los Angeles, ambos nos Estados Unidos.
A Colômbia terminou a participação na Copa do Mundo de 2026 de forma invicta, tendo três vitórias e dois empates.
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