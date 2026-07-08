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Fala de Arias após eliminação da Colômbia na Copa repercute: 'Loucura'

Colômbia foi eliminada nos pênaltis para a Suíça

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 14:44
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Arias em ação durante partida entre Colômbia e Suíça pelas oitavas de final da Copa do Mundo
Arias em ação durante partida entre Colômbia e Suíça pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Após a eliminação da Colômbia, nos pênaltis para a Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo, Jhon Arias falou sobre as dificuldades do Mundial, e como talvez tivesse tido interferências no desempenho dos atletas ter três países sedes.

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    — É difícil responder porque posso ser punido, mas é assim que funciona essa indústria. Não competimos todos nas mesmas condições, mas isso não é um problema de agora. Não termina aqui, continua e a tendência é piorar. É assim que funciona o futebol, não é algo novo. Temos que competir onde estivermos. Óbvio que viajar para três países afetou a parte física, mas não é uma desculpa — afirmou.

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    A Colômbia não repetiu uma sede durante o torneio, tendo atuado na fase de grupos na Cidade do México e Guadalajara, ambos no México, e em Miami, nos Estados Unidos. Já nos 16 avos de final, a seleção mediu forças contra Senegal em Kansas City, nos Estados Unidos.

    Arias em ação durante partida entre Colômbia e Suíça pelas oitavas de final da Copa do Mundo
    Arias em ação durante partida entre Colômbia e Suíça pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Por outro lado, a Suíça fez o terceiro jogo seguido em Vancouver: contra Canadá na última rodada da fase de grupos e Argélia nos 16 avos de final. Nas duas primeiras partidas, os suíços jogaram em Santa Clara e Los Angeles, ambos nos Estados Unidos.

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    A Colômbia terminou a participação na Copa do Mundo de 2026 de forma invicta, tendo três vitórias e dois empates.

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