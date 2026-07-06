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Palmeiras mantém dois jogadores na disputa pelo título da Copa

Flaco López e Jhon Arias podem se enfrentar nas quartas de final, caso Argentina e Colômbia avancem

PorLance!São Paulo (SP)
06/07/2026 18:56
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Jhon Arias comemora gol pela Colômbia na Copa do Mundo
Jhon Arias comemora gol pela Colômbia na Copa do Mundo (Foto: Foto por JUAN MABROMATA / AFP)

Apenas dois dos sete jogadores do Palmeiras convocados para a Copa do Mundo de 2026 seguem na disputa pelo título: Flaco López, com a camisa da Argentina, atual campeã mundial, e Jhon Arias, um dos destaques da Colômbia na competição.

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    Gustavo Gómez e Mauricio estiveram em campo durante a eliminação do Paraguai para a França por 1 a 0, na segunda fase da Copa. Ramón Sosa, assim como nas demais partidas, permaneceu no banco de reservas. O grupo receberá dias adicionais de descanso, assim como o restante dos selecionados.

    A Argentina entra em campo na próxima terça-feira (7), contra o Egito, às 13h (de Brasília), em Atlanta. No mesmo dia, quatro horas depois, a Colômbia enfrenta a Suíça, em Vancouver, no Canadá. Caso avancem às quartas de final, argentinos e colombianos se enfrentarão no dia 11 de julho.

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    Flaco López, do Palmeiras, em ação na Copa do Mundo pela Argentina (Foto: Arquivo Pessoal)

    Jogadores do Palmeiras convocados para a Copa do Mundo

    1. Argentina: Flaco López
    2. Colômbia: Jhon Arias
    3. Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa
    4. Uruguai: Emiliano Martínez e Piquerez

    *Giay participou de parte dos treinamentos com a Seleção da Argentina nos Estados Unidos, mas não esteve presente na lista final de 26 nomes do técnico Lionel Scaloni.

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