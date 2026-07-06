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Estrela e joia do Palmeiras prestam apoio a Neymar após eliminação do Brasil

Dupla publicou apoio ao camisa 10 da Seleção nas redes sociais

PorLance!São Paulo (SP)
06/07/2026 16:17
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Neymar em despedida do Brasil na Copa do Mundo
Neymar em despedida do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reuters/Caean Couto/Folhapress)

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, utilizou as redes sociais para prestar apoio a Neymar, eliminado com a Seleção Brasileira pela Noruega por 2 a 1, no último domingo, nas oitavas de final da Copa do Mundo. O camisa 10 foi autor do único gol da amarelinha, em cobrança de penalti, já nos acréscimo da segunda etapa.

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    Nas redes sociais, o jogador do Palmeiras republicou mensagem que agradece os serviços prestados por Neymar, que ainda tem futuro incerto na seleção brasileira após derrota para a Noruega, ao longo de quatro Copas do Mundo.

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    Vale lembrar que Vitor Roque passou por processo de recuperação física durante a pausa para o Mundial na Academia de Futebol e avançou na transição. Nesta segunda-feira (6), o camisa 9 alviverde treinou parcialmente com o restante do elenco e ficará à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira para o início da segunda metade da temporada.

    Assim como Vitor Roque, o jovem Eduardo Conceição, uma das principais apostas das categorias de base do Palmeiras para o futuro, também prestou apoio a Neymar em publicação nas redes sociais: "Te amo, rei", escreveu.

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    • O Palmeiras retomou os treinamentos no dia 24 de junho e terá cerca de um mês de preparação na Academia de Futebol antes do retorno aos gramados, contra o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 22 de julho.

    Vitor Roque, do Palmeiras, faz postagem sobre Neymar após eliminação da Seleção na Copa do Mundo
    Vitor Roque, do Palmeiras, defende Neymar em postagem nas redes sociais (Foto: Reprodução)

    Brasil eliminado pela Noruega

    A seleção brasileira perdeu para a Noruega por 2 a 1 na tarde do último domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e deu adeus à Copa do Mundo nas oitavas de final. Com isso, a equipe amplia o jejum de títulos na competição, que dura desde 2002.

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    A eliminação deve marcar a despedida de Neymar da seleção brasileira. O atacante do Santos passou por um processo especial de preparação para ficar à disposição, mas sofreu uma nova lesão e estreou na Copa apenas na terceira rodada da fase de grupos, contra a Escócia. Ao todo, entrou em campo em apenas duas oportunidades, ambas como reserva.

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