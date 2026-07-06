Estrela e joia do Palmeiras prestam apoio a Neymar após eliminação do Brasil Dupla publicou apoio ao camisa 10 da Seleção nas redes sociais

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, utilizou as redes sociais para prestar apoio a Neymar, eliminado com a Seleção Brasileira pela Noruega por 2 a 1, no último domingo, nas oitavas de final da Copa do Mundo. O camisa 10 foi autor do único gol da amarelinha, em cobrança de penalti, já nos acréscimo da segunda etapa.

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Nas redes sociais, o jogador do Palmeiras republicou mensagem que agradece os serviços prestados por Neymar, que ainda tem futuro incerto na seleção brasileira após derrota para a Noruega, ao longo de quatro Copas do Mundo.

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Vale lembrar que Vitor Roque passou por processo de recuperação física durante a pausa para o Mundial na Academia de Futebol e avançou na transição. Nesta segunda-feira (6), o camisa 9 alviverde treinou parcialmente com o restante do elenco e ficará à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira para o início da segunda metade da temporada.

Assim como Vitor Roque, o jovem Eduardo Conceição, uma das principais apostas das categorias de base do Palmeiras para o futuro, também prestou apoio a Neymar em publicação nas redes sociais: "Te amo, rei", escreveu.

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O Palmeiras retomou os treinamentos no dia 24 de junho e terá cerca de um mês de preparação na Academia de Futebol antes do retorno aos gramados, contra o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 22 de julho.

Vitor Roque, do Palmeiras, defende Neymar em postagem nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Brasil eliminado pela Noruega

A seleção brasileira perdeu para a Noruega por 2 a 1 na tarde do último domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e deu adeus à Copa do Mundo nas oitavas de final. Com isso, a equipe amplia o jejum de títulos na competição, que dura desde 2002.

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A eliminação deve marcar a despedida de Neymar da seleção brasileira. O atacante do Santos passou por um processo especial de preparação para ficar à disposição, mas sofreu uma nova lesão e estreou na Copa apenas na terceira rodada da fase de grupos, contra a Escócia. Ao todo, entrou em campo em apenas duas oportunidades, ambas como reserva.

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