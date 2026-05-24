O técnico Abel Ferreira terá três baixas confirmadas para o duelo do Palmeiras contra a Chapecoense, marcado para o próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Brasileirão. O goleiro Carlos Miguel, o meio-campista Andreas Pereira e o lateral-direito Giay estão suspensos e não poderão atuar diante da torcida na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo.

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O trio titular, que entrou em campo pendurado contra o Flamengo, na vitória deste sábado (23), no Maracanã, por 3 a 0, recebeu o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão automática na próxima partida.

Antes disso, no entanto, o Verdão volta a campo na quinta-feira (28), quando recebe o Junior Barranquilla, em sua arena, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. O time paulista ainda busca sua classificação às oitavas de final do torneio continental.

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Carlos Miguel foi advertido por demorar a reiniciar a partida em tiro de meta. Já Andreas Pereira recebeu amarelo por suposta mão no rosto de Samuel Lino, do Flamengo, em dividida no campo de ataque, enquanto Giay cometeu falta em Alex Sandro e também foi amarelado.

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O time de Abel Ferreira entrou em campo contra o Rubro-Negro com outros três jogadores pendurados: Khellven, Ramón Sosa e Luighi. Eles não foram advertidos e seguem em alerta para o próximo jogo.

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Com a vitória consistente sobre o Flamengo, o Verdão voltou a assegurar os três pontos depois de uma sequência de três empates seguidos. O time paulista é o líder do Brasileirão, com 38 pontos, sete à frente do Rubro-Negro, que é o segundo colocado e tem um jogo a menos.

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Andreas Pereira recebeu o terceiro amarelo e está suspenso contra a Chapecoense (Foto: Leonardo Antonio/Thenews2/Folhapress)



