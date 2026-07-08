Conheça Miguel Bilong, camaronês que roubou a cena em jogo-treino do Palmeiras Autor de dois gols em jogo-treino, atacante camaronês de 18 anos despertou a atenção nos bastidores do clube

Enquanto o Palmeiras não retorna aos seus compromissos oficiais seguindo o calendário após a Copa do Mundo, a comissão técnica vem realizando trabalhos com o grupo na Academia de Futebol com treinamentos e jogos-treinos. E quem se destacou no duelo desta quarta-feira (8) foi Miguel Bilong, atacante camaronês que marcou dois gols.

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Miguel Bilong tem 18 anos, 1,78m, e está em testes no Palmeiras desde março deste ano. Ele já foi aprovado pela comissão técnica do time Sub-20 e tem acordo firmado com o clube paulista, segundo apurou o Lance!.

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O jogador, no entanto, só será oficialmente do Alviverde a partir do dia 20 de julho, quando a janela de transferências abrirá e o camaronês poderá aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ficar à disposição.

O jovem ainda não fala português, mas já faz de aulas para aprender o novo idioma, já que sua língua oficial é o francês.

– É meu primeiro jogo com o time principal e estou tentando me adaptar ao idioma, é um pouco difícil, mas com o tempo eu vou conseguir. Vai ficar tudo bem e vou me adaptar aos poucos. Mas gosto muito do Palmeiras. Palmeiras é muito bom, uma equipe profissional muito boa – disse Miguel, à TV Palmeiras, após a partida.

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Miguel Bilong teve o aval de Allan Barcellos, treinador do time Sub-20 do Palmeiras, e também aprovação de João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base. Durante o jogo-treino, o atacante foi observado por Abel Ferreira e sua comissão técnica mais de perto.

Aos poucos, a tendência é que o atacante, assim como já acontece com outros jogadores das categorias de base, faça a integração e participe de treinamentos com os profissionais.

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Jogo-treino do Palmeiras na Academia

O time de branco venceu o de verde por 3 a 0, com três gols anotados por atletas da base: o atacante camaronês Miguel, do Sub-20, marcou duas vezes, e Luis Pacheco fechou o placar.

Os gols saíram todos no segundo tempo: aos 12 minutos, Giay cruzou rasteiro para trás, Riquelme finalizou no travessão e Miguel completou o rebote de cabeça. O atacante anotou mais um aos 18, tirando do alcance do goleiro. Já aos 34, Luis Pacheco invadiu a área driblando, pedalou e marcou o terceiro gol.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)



