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Conheça Miguel Bilong, camaronês que roubou a cena em jogo-treino do Palmeiras

Autor de dois gols em jogo-treino, atacante camaronês de 18 anos despertou a atenção nos bastidores do clube

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
08/07/2026 17:27
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Miguel, camaronês do Palmeiras
Miguel foi destaque no jogo-treino do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Enquanto o Palmeiras não retorna aos seus compromissos oficiais seguindo o calendário após a Copa do Mundo, a comissão técnica vem realizando trabalhos com o grupo na Academia de Futebol com treinamentos e jogos-treinos. E quem se destacou no duelo desta quarta-feira (8) foi Miguel Bilong, atacante camaronês que marcou dois gols.

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    Miguel Bilong tem 18 anos, 1,78m, e está em testes no Palmeiras desde março deste ano. Ele já foi aprovado pela comissão técnica do time Sub-20 e tem acordo firmado com o clube paulista, segundo apurou o Lance!.

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    O jogador, no entanto, só será oficialmente do Alviverde a partir do dia 20 de julho, quando a janela de transferências abrirá e o camaronês poderá aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ficar à disposição.

    O jovem ainda não fala português, mas já faz de aulas para aprender o novo idioma, já que sua língua oficial é o francês.

  • Esta imagem mostra o troféu da Copa do Mundo durante uma coletiva de imprensa do presidente da FIFA, Gianni Infantino (fora do enquadramento), na véspera da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México

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    • – É meu primeiro jogo com o time principal e estou tentando me adaptar ao idioma, é um pouco difícil, mas com o tempo eu vou conseguir. Vai ficar tudo bem e vou me adaptar aos poucos. Mas gosto muito do Palmeiras. Palmeiras é muito bom, uma equipe profissional muito boa – disse Miguel, à TV Palmeiras, após a partida.

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    ➡️ De volta ao Palmeiras, Piquerez participa de jogo-treino e fala sobre sua recuperação

    Miguel Bilong teve o aval de Allan Barcellos, treinador do time Sub-20 do Palmeiras, e também aprovação de João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base. Durante o jogo-treino, o atacante foi observado por Abel Ferreira e sua comissão técnica mais de perto.

    Aos poucos, a tendência é que o atacante, assim como já acontece com outros jogadores das categorias de base, faça a integração e participe de treinamentos com os profissionais.

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    Jogo-treino do Palmeiras na Academia

    O time de branco venceu o de verde por 3 a 0, com três gols anotados por atletas da base: o atacante camaronês Miguel, do Sub-20, marcou duas vezes, e Luis Pacheco fechou o placar.

    Os gols saíram todos no segundo tempo: aos 12 minutos, Giay cruzou rasteiro para trás, Riquelme finalizou no travessão e Miguel completou o rebote de cabeça. O atacante anotou mais um aos 18, tirando do alcance do goleiro. Já aos 34, Luis Pacheco invadiu a área driblando, pedalou e marcou o terceiro gol.

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    Miguel em jogo-treino do Palmeiras
    (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)


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