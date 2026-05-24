Se existiam dúvidas em relação à gravidade da falta cometida por Carrascal, do Flamengo, em Murilo, do Palmeiras, que culminou em expulsão na vitória do time paulista por 3 a 0, no Maracanã, neste sábado (23), pelo Brasileirão, o clube alviverde tratou de publicar imagens de como ficou o corpo do zagueiro após a partida, ainda no vestiário.

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Na manhã deste domingo (24), o Palmeiras usou as redes sociais para publicar um vídeo em que mostra tanto a entrada do flamenguista no palmeirense quanto as cicatrizes que ficaram no rosto e no braço do jogador.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Carrascal levantou o pé numa disputa de bola e acertou braço, peito e rosto de Murilo com a sola da chuteira. Em razão da falta dura, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) apresentou o cartão vermelho de forma direta ao colombiano, que deixou o time carioca com um jogador a menos.

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Foto: Reprodução/Palmeiras

O Palmeiras ainda ironizou na legenda do vídeo (veja abaixo): "É papo de MMA", escreveu o clube ao exibir as imagens.

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A CBF divulgou o áudio do VAR da expulsão de Carrascal. No entendimento da arbitragem, mesmo que o colombiano tenha tocado antes na bola, ele "colocou em risco a integridade" de Murilo ao atingi-lo com a sola do pé no peito e no rosto.

— Toca no rosto, sim. Ele (Carrascal) assume o risco. Davi, segue sua decisão de campo. Apesar de ele atingir a bola, ele acaba acertando no peito e no rosto do adversário com as travas da chuteira, colocando em risco sua integridade — diz um trecho da gravação.

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