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Artilheiro do Palmeiras tem atuação apagada na Copa, mas segue na briga pelo título

Flaco López foi reserva em todas as partidas da Argentina no Mundial

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
07/07/2026 18:01
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Flaco López, do Palmeiras, chuta a bola em jogo da Argentina na Copa do Mundo
Flaco López, do Palmeiras, em ação na Copa do Mundo pela Argentina (Foto: Arquivo Pessoal)

Flaco López, atacante do Palmeiras, voltou a ficar no banco de reservas na vitória da Argentina por 3 a 2 sobre o Egito, nesta terça-feira, em Dallas, resultado que garantiu a classificação da seleção às quartas de final da Copa do Mundo.

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    Apesar de ser o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 14 gols e oito assistências, Flaco López aparece como uma das últimas opções de Lionel Scaloni na seleção argentina. Até o momento, entrou em apenas uma partida, contra a Jordânia, quando a equipe já havia assegurado a classificação para o mata-mata.

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    Flaco foi acionado pela comissão técnica nos minutos finais da partida e permaneceu em campo por menos de dez minutos. No período, participou de cinco ações com a bola, finalizou uma vez, com chute bloqueado pela defesa egípcia, e fez um desarme.

    Com a classificação da Argentina sobre o Egito por 3 a 2, nesta terça-feira, Flaco López segue à disposição da seleção e continua como desfalque do Palmeiras. A expectativa é de que o atacante tenha pouco tempo de trabalho com o elenco alviverde antes da volta da equipe aos gramados, marcada para 22 de julho, contra o Coritiba.

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    Flaco López, do Palmeiras, em ação no treino da Argentina durante a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/AFA)

    Jogadores do Palmeiras convocados para a Copa do Mundo

      1.
    1. Argentina: Flaco López
      2. 2.
    2. Colômbia: Jhon Arias
      3. 3.
    3. Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa
      4. 4.
    4. Uruguai: Emiliano Martínez e Piquerez

    *Giay participou de parte dos treinamentos com a Seleção da Argentina nos Estados Unidos, mas não esteve presente na lista final de 26 nomes do técnico Lionel Scaloni.

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