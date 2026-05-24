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Piquerez é liberado pelo Palmeiras e viaja ao Uruguai para finalizar tratamento com a seleção

Lateral-esquerdo está em Montevidéu e não entra em campo desde o final de março, quando lesionou o tornozelo

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 24/05/2026
16:45
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Piquerez durante treino do Palmeiras
imagem cameraPiquerez durante treinamento no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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O lateral-esquerdo Piquerez foi liberado pelo Palmeiras para viajar a Montevidéu, no Uruguai, seu país natal, para dar continuidade e finalizar o tratamento da lesão no tornozelo direito antes da convocação para a seleção na Copa do Mundo.

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Na última atualização do Palmeiras, na sexta-feira (22), Piquerez seguiu os trabalhos de forma separada na Academia de Futebol e também uma parte junto com as Crias, dando sequência ao processo de recuperação. A informação foi divulgada inicialmente pelo site ge e confirmada pelo Lance!.

O uruguaio só voltará a entrar em campo pelo Palmeiras após a disputa da Copa do Mundo. Nesta semana, o Verdão fará seus últimos dois jogos antes da pausa: o primeiro na quinta-feira (28), contra o Junior Barranquilla (COL), no Allianz Parque, pela Libertadores, e o segundo no domingo (31), contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, também em casa.

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Piquerez foi submetido a uma cirurgia no tornozelo direito no dia 31 de março, após lesão sofrida nos minutos iniciais de amistoso entre Uruguai e Inglaterra, durante a última Data Fifa.

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Uruguai, de Joaquín Piquerez, pode garantir vaga na próxima Copa (Foto: Divulgação/Seleção Uruguaia)
Piquerez está em reta final de recuperação para disputar a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Seleção Uruguaia)

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