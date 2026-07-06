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Palmeiras define data de retorno para trio eliminado na Copa do Mundo

Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa defenderam o Paraguai na atual edição do Mundial

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
06/07/2026 14:18
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Mauricio abraça Gustavo Gómez após eliminação do Paraguai da Copa do Mundo
Gómez ao lado de Mauricio durante a Copa do Mundo (Foto: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

O Palmeiras terá o retorno de Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa no início da próxima semana para a sequência da preparação para o segundo semestre na Academia de Futebol, segundo apuração do Lance!.

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    O trio defendeu o Paraguai, eliminado pela França nas oitavas de final da Copa do Mundo. Assim como os demais jogadores do elenco que participaram do torneio, eles terão um período de descanso estendido antes da reapresentação ao clube.

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    O restante do elenco alviverde retomou os treinamentos na Academia de Futebol na noite de 24 de junho e disputou amistosos durante o período de intertemporada. O retorno aos jogos oficiais está marcado para 22 de julho, contra o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

    Maurício, do Palmeiras comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
    Maurício, do Palmeiras comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na rodada de estreia da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
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    • Representantes do Palmeiras na Copa do Mundo

    À medida que a Copa do Mundo avança para as fases decisivas, o Palmeiras mantém apenas dois representantes no torneio: Jhon Arias, protagonista da vitória da Colômbia sobre Gana por 1 a 0, e Flaco López, convocado pela atual campeã mundial, a Argentina.

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    Os outros cinco jogadores do Palmeiras convocados para a Copa do Mundo já foram eliminados. Entre eles, os uruguaios Emiliano Martínez e Joaquín Piquerez já se reapresentaram e estão à disposição da comissão técnica comandada por Abel Ferreira.

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