Mauricio comenta proposta para deixar o Palmeiras após eliminação na Copa Meia-atacante se despediu da Copa do Mundo após eliminação do Paraguai para a França nas oitavas de final

Um dos três jogadores do Palmeiras convocados pelo Paraguai para a Copa do Mundo, Mauricio comentou sobre possíveis propostas do futebol europeu após a eliminação para a França, no último sábado, nas oitavas de final do Mundial.

+ Palmeiras blinda Gómez e Arias do mercado após destaque na Copa do Mundo

Mauricio, naturalizado paraguaio recentemente, ganhou uma vaga na equipe de Alfaro na reta final da preparação para a competição. Reserva durante o torneio, o meia-atacante foi acionado em quatro partidas e somou 172 minutos em campo, com um gol marcado contra os Estados Unidos.

continua após a publicidade

Nos últimos dias, Mauricio teve seu nome ligado à Atalanta, da Itália. O atleta afirmou não ter conversado com seu empresário durante a disputa da Copa do Mundo, a primeira de sua carreira, e disse que deixará a questão a cargo de seus representantes e da diretoria do Palmeiras.

— (Uma possível oferta da Atalanta, da Itália) eu vou deixar com meu empresário e com o pessoal do Palmeiras também. Que eles possam resolver isso da melhor forma possível. Mas meu foco vai estar sempre em jogar e ajudar o Palmeiras — afirmou o jogador.

continua após a publicidade

— Na Copa aqui eu dei uma saída das redes sociais, não quis ficar olhando muito, então realmente não sei o que está acontecendo, o que é verdade e o que não é — detalhou.

Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai na Copa do Mundo (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales)

Procurada, a diretoria do Palmeiras afirmou não tratar publicamente de questões de mercado e disse que o planejamento é manter os principais destaques da equipe para a disputa dos títulos no segundo semestre da temporada.

continua após a publicidade

Mauricio alterna entre titular e reserva na equipe de Abel Ferreira e soma 30 jogos na temporada, com quatro gols e duas assistências. O jogador tem contrato válido com o Palmeiras até dezembro de 2028.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.