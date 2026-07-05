logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Mauricio comenta proposta para deixar o Palmeiras após eliminação na Copa

Meia-atacante se despediu da Copa do Mundo após eliminação do Paraguai para a França nas oitavas de final

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
05/07/2026 11:02
Favorite o Lance! no Google
Seleção sul-americana derrotou a Alemanha nas 16avos de final (Foto: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)
Mauricio ao lado de Gómez (Foto: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Um dos três jogadores do Palmeiras convocados pelo Paraguai para a Copa do Mundo, Mauricio comentou sobre possíveis propostas do futebol europeu após a eliminação para a França, no último sábado, nas oitavas de final do Mundial.

  • Jhon Arias comemora gol pela Colômbia na Copa do Mundo

    Palmeiras blinda Gómez e Arias do mercado após destaque na Copa do Mundo

    Palmeiras
    Há 1 hora
  • Carlos Miguel concentrado em jogo do Palmeiras

    Lance de Carlos Miguel em jogo-treino do Palmeiras assusta: ‘Simplesmente’

    Fora de Campo
    Há 19 horas
  • Thiago Martins conversando com os companheiros de equipe do NYC FC

    Ex-Palmeiras, Thiago Martins elogia Messi e vê MLS mais perto das grandes ligas

    Futebol Internacional
    Há 1 dia

    • + Palmeiras blinda Gómez e Arias do mercado após destaque na Copa do Mundo

    Mauricio, naturalizado paraguaio recentemente, ganhou uma vaga na equipe de Alfaro na reta final da preparação para a competição. Reserva durante o torneio, o meia-atacante foi acionado em quatro partidas e somou 172 minutos em campo, com um gol marcado contra os Estados Unidos.

    continua após a publicidade

    Nos últimos dias, Mauricio teve seu nome ligado à Atalanta, da Itália. O atleta afirmou não ter conversado com seu empresário durante a disputa da Copa do Mundo, a primeira de sua carreira, e disse que deixará a questão a cargo de seus representantes e da diretoria do Palmeiras.

  • Klopp será o novo treinador da Alemanha (Foto: Reprodução/Instagram)

    Torcedores ficam com medo de Klopp, que deve assumir a Alemanha: 'Lascou'

    Fora de Campo
    Há 7 minutos
  • Brahim Díaz comemora classificação de Marrocos às semifinais da Copa Africana de Nações

    Craque de Marrocos recebe camisa do Flamengo, posa para foto e afirma gostar do Brasil

    Fora de Campo
    Há 15 minutos
  • Torcida da F1 no GP do México

    Etapa da F1 bane língua inglesa por jogo da Copa do Mundo

    Fórmula 1
    Há 15 minutos

    • — (Uma possível oferta da Atalanta, da Itália) eu vou deixar com meu empresário e com o pessoal do Palmeiras também. Que eles possam resolver isso da melhor forma possível. Mas meu foco vai estar sempre em jogar e ajudar o Palmeiras — afirmou o jogador.

    continua após a publicidade

    — Na Copa aqui eu dei uma saída das redes sociais, não quis ficar olhando muito, então realmente não sei o que está acontecendo, o que é verdade e o que não é — detalhou.

    Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales)
    Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai na Copa do Mundo (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales)

    Procurada, a diretoria do Palmeiras afirmou não tratar publicamente de questões de mercado e disse que o planejamento é manter os principais destaques da equipe para a disputa dos títulos no segundo semestre da temporada.

    continua após a publicidade

    Mauricio alterna entre titular e reserva na equipe de Abel Ferreira e soma 30 jogos na temporada, com quatro gols e duas assistências. O jogador tem contrato válido com o Palmeiras até dezembro de 2028.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jhon Arias comemora gol pela Colômbia na Copa do Mundo

    Palmeiras

    Palmeiras blinda Gómez e Arias do mercado após destaque na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Gustavo Gómez, do Palmeiras, em duelo com a França

    Fora de Campo

    Atuação de Gustavo Gómez contra a França repercute no exterior: 'Tem que ser'

    Há 14 horas
    Carlos Miguel concentrado em jogo do Palmeiras

    Fora de Campo

    Lance de Carlos Miguel em jogo-treino do Palmeiras assusta: 'Simplesmente'

    Há 19 horas
    Thiago Martins - New York FC

    Futebol Internacional

    Lembra dele? Ex-Palmeiras, Thiago Martins mantém retorno ao Brasil em aberto

    Há 1 dia
    Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia

    Fora de Campo

    Jhon Arias vira assunto entre estrangeiros na Copa: 'Do mundo inteiro'

    Há 1 dia
    Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)

    Palmeiras

    Palmeiras: STJD reduz pena de Barboza, mas mantém suspensão de Allan no Brasileirão

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Agustín Giay e Flaco López, do Palmeiras na Seleção da Argentina

    No Palmeiras, Giay valoriza experiência com a Argentina e elogia Flaco López

    Vitor Roque durante treino do Palmeiras na Academia

    Giay e Marlon treinam pela primeira vez, e Palmeiras atualiza situação de Vitor Roque

    Alexander Barboza é reforço do Palmeiras

    STJD marca julgamento de recursos de jogadores do Palmeiras

    Leonardo ao lado dos jogadores do Palmeiras

    Corinthians acerta com ex-preparador físico do Palmeiras para a base

    Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Junior Barranquilla (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

    Amistosos, lesionados e mercado: como o Palmeiras se prepara para retorno do Brasileirão

    Paulinho, atacante do Palmeiras

    Com dois de Paulinho, Palmeiras goleia o Mauaense em primeiro jogo-treino

    Abel Ferreira comanda treino do Palmeiras

    Abel Ferreira, Giay e Marlon Freitas retornam ao Palmeiras; saiba como foi a atividade

    Felipe Anderson foi o destaque de Jacuipense x Palmeiras na Copa do Brasil(Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

    Felipe Anderson celebra marca importante pelo Palmeiras e projeta sequência

    Treino do Palmeiras na Academia de Futebol

    Palmeiras treina em dois períodos e confirma jogo-treino na intertemporada

    O meia Galarza corre com os braços abertos para festejar o gol que marcou para o Paraguai na decisão por pênaltis contra a Alemanha

    Torcida do Palmeiras pede ex-Vasco, destaque da Copa do Mundo: 'Para ontem'

    Mauricio e Gustavo Gómez celebram classificação do Paraguai na Copa do Mundo

    Festa paraguaia tem DNA do Palmeiras em classificação sobre a Alemanha

    Gustavo Gómez, do Palmeiras, antes de jogo da Copa do Mundo

    Atitude de Gustavo Gómez com Havertz viraliza: 'Parada sinistra'

    Maurício, do Palmeiras, comemorando após converter penalidade em Manuel Neuer, da Alemanha, na Copa do Mundo

    Maurício, do Palmeiras, faz história com Paraguai e agita a web: 'Vivi pra ver'