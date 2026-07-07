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Torcedores da Colômbia mandam recado sobre Arias após queda: 'Incompreensível'

Arias foi extremamente elogiado pela torcida, que lamentou sua troca

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
07/07/2026 20:32
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia
Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia (Foto: Alex Cruz/Folhapress)

A Colômbia está eliminada da Copa do Mundo. A equipe caiu, nos pênaltis, para a Suíça nesta terça-feira (7). No entanto, apesar da eliminação colombiana, Jhon Arias, atleta do Palmeiras, recebeu elogios pela participação no Mundial. Internautas criticaram o treinador Néstor Lorenzo por ter substituído o meia no segundo tempo do jogo.

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    Tradução: Jhon Arias era o melhor jogador da Colômbia hoje. Troca incompreensível.

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    • Tradução: A Colômbia se despede após ter sido uma das equipes mais empolgantes do torneio, graças ao seu estilo de jogo alegre, versátil e ofensivo. Vimos a última participação em Copas do Mundo de sua última grande geração — jogadores como Ospina, Arias, Mojica, James e Quintero.

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    Tradução: Independentemente do que aconteceu na disputa de pênaltis, como Lorenzo pôde deslocar Jhon Arias — o melhor jogador do primeiro tempo — para uma função de volante no segundo? E depois ele o tira de campo. Mantém Suárez em campo por tempo demais, saca Lerma e coloca Campaz na ponta direita, mesmo tendo Gómez no banco.

    Tradução: Não sei qual é o problema do Lorenzo com o Arias; ele sempre o tira de campo, mesmo tendo sido o melhor jogador da Colômbia na Copa do Mundo, ao lado do Puertas. Meu Deus... que técnico estabanado e teimoso nós temos.

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    Tradução: Como tira o Jhon Arias? O único que sobe e desce. Colômbia a rezar.

    Luis Díaz em ação no jogo da Colômbia contra Suíça pela Copa do Mundo de 2026
    Luis Díaz em ação no jogo da Colômbia contra Suíça pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    A partida foi bastante equilibrada e com poucas chances de gol durante os 90 minutos. A Suíça criou as primeiras oportunidades e exigiu boas defesas de Camilo Vargas, enquanto a Colômbia respondeu no fim do primeiro tempo e voltou a levar perigo na etapa final, principalmente com Luis Suárez e Luis Díaz. Sem eficiência ofensiva, as equipes permaneceram no 0 a 0.

    Na prorrogação, a Colômbia esteve mais próxima de marcar, acertando o travessão com Lucumí e desperdiçando uma chance clara com Campaz, enquanto a Suíça também assustou em finalização de Zeki Amdouni defendida por Vargas. Sem gols após 120 minutos, a decisão da vaga foi para a disputa de pênaltis.

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    Veja como foram os pênaltis de Suíça x Colômbia

    Suíça

    ✅ Granit Xhaka
    ✅ Zeki Amdouni
    ❌ Manuel Akanji
    ✅ Cédric Itten
    ✅ Rubén Vargas

    Colômbia

    ✅ Juan Fernando Quintero
    ❌ Davinson Sánchez
    ✅ Jaminton Campaz
    ❌ Cucho Hernández
    ✅ Luis Díaz

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