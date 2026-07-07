Torcedores da Colômbia mandam recado sobre Arias após queda: 'Incompreensível'
Arias foi extremamente elogiado pela torcida, que lamentou sua troca
A Colômbia está eliminada da Copa do Mundo. A equipe caiu, nos pênaltis, para a Suíça nesta terça-feira (7). No entanto, apesar da eliminação colombiana, Jhon Arias, atleta do Palmeiras, recebeu elogios pela participação no Mundial. Internautas criticaram o treinador Néstor Lorenzo por ter substituído o meia no segundo tempo do jogo.
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Confira o que os internautas estão dizendo sobre a Copa do atleta:
Tradução: Jhon Arias era o melhor jogador da Colômbia hoje. Troca incompreensível.
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Tradução: A Colômbia se despede após ter sido uma das equipes mais empolgantes do torneio, graças ao seu estilo de jogo alegre, versátil e ofensivo. Vimos a última participação em Copas do Mundo de sua última grande geração — jogadores como Ospina, Arias, Mojica, James e Quintero.
Tradução: Independentemente do que aconteceu na disputa de pênaltis, como Lorenzo pôde deslocar Jhon Arias — o melhor jogador do primeiro tempo — para uma função de volante no segundo? E depois ele o tira de campo. Mantém Suárez em campo por tempo demais, saca Lerma e coloca Campaz na ponta direita, mesmo tendo Gómez no banco.
Tradução: Não sei qual é o problema do Lorenzo com o Arias; ele sempre o tira de campo, mesmo tendo sido o melhor jogador da Colômbia na Copa do Mundo, ao lado do Puertas. Meu Deus... que técnico estabanado e teimoso nós temos.
Tradução: Como tira o Jhon Arias? O único que sobe e desce. Colômbia a rezar.
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A partida foi bastante equilibrada e com poucas chances de gol durante os 90 minutos. A Suíça criou as primeiras oportunidades e exigiu boas defesas de Camilo Vargas, enquanto a Colômbia respondeu no fim do primeiro tempo e voltou a levar perigo na etapa final, principalmente com Luis Suárez e Luis Díaz. Sem eficiência ofensiva, as equipes permaneceram no 0 a 0.
Na prorrogação, a Colômbia esteve mais próxima de marcar, acertando o travessão com Lucumí e desperdiçando uma chance clara com Campaz, enquanto a Suíça também assustou em finalização de Zeki Amdouni defendida por Vargas. Sem gols após 120 minutos, a decisão da vaga foi para a disputa de pênaltis.
Veja como foram os pênaltis de Suíça x Colômbia
Suíça
✅ Granit Xhaka
✅ Zeki Amdouni
❌ Manuel Akanji
✅ Cédric Itten
✅ Rubén Vargas
Colômbia
✅ Juan Fernando Quintero
❌ Davinson Sánchez
✅ Jaminton Campaz
❌ Cucho Hernández
✅ Luis Díaz
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