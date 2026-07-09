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Gols de Mauricio e Arias rendem feito inédito ao Palmeiras; Flaco pode ampliar marca

Com os gols marcados na Copa, dupla colocou o Palmeiras em uma marca inédita na competição. Artilheiro do time na temporada, Flaco López ainda pode ampliar o feito

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
09/07/2026 06:15
Atualizado há 1 minutos
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Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia
Arias, do Palmeiras, comemora gol pela Colômbia (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)

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A Copa do Mundo acabou para a Seleção Brasileira, mas não para o Palmeiras. Isso porque o Verdão já conquistou um feito inédito na competição e ainda pode ampliar marca, já que o argentino Flaco López ainda está à disposição de Lionel Scaloni no Mundial que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.

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    Pela primeira vez na história, dois palmeirenses marcaram gols em uma mesma edição do torneio: Mauricio foi às redes pelo Paraguai, enquanto Jhon Arias marcou pela Colômbia. Flaco López, o único do elenco que não foi eliminado até o momento, ainda pode ampliar a marca se entrar em campo pelas quartas de final para enfrentar a Suíça, no próximo sábado (11).

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    Em 2026, o Palmeiras bateu recorde de jogadores na competição. Foram sete jogadores divididos entre as seleções de Paraguai, Uruguai, Colômbia e Argentina. Os uruguaios Emiliano Martínez e Piquerez, além dos paraguaios Mauricio, Gustavo Gómez e Sosa, e do colombiano Jhon Arias já se despediram do torneio internacional.

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    • O gol de Mauricio foi na estreia do Paraguai na Copa do Mundo, quando sua seleção foi goleada por 4 a 1 para os Estados Unidos. Já Jhon Arias fez um gol ainda mais importante: o da classificação colombiana para as oitavas de final, quando bateu Gana por 1 a 0, pela Segunda Fase.

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    Veja quem marcou pelo Palmeiras em Copas do Mundo:

    1. Jair Rosa Pinto (1950) - 2 gols - Brasil
    2. Mazzola (1958) - 2 gols - Brasil
    3. Vavá (1962) - 4 gols - Brasil
    4. Arce (2002) - 1 gol - Paraguai
    5. Valdivia (2014) - 1 gol - Chile
    6. Mauricio (2026) - 1 gol - Paraguai
    7. Arias (2026) - 1 gol - Colômbia

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