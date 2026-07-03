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Palmeiras: STJD reduz pena de Barboza, mas mantém suspensão de Allan no Brasileirão

Em julgamento de recursos nesta sexta-feira, o STJD reduziu a pena do zagueiro, mas manteve o gancho do meia-atacante

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
03/07/2026 12:37
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Allan, do Palmeiras, contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)
Allan, do Palmeiras, foi expulso contra a Chapecoense (Foto: Yuri Murakami/f2.8 news/Folhapress)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou na manhã desta sexta-feira (3), os recursos envolvendo o meia-atacante Allan e o zagueiro Alexander Barboza, do Palmeiras. Os dois tinham gancho de dois jogos em razão de expulsões no Brasileirão, mas somente um deles teve sua pena reduzida, segundo apurou o Lance!.

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    O zagueiro teve sua pena reduzida a um jogo, já cumprido quando ainda era jogador do Botafogo. Mesmo a defesa palmeirense argumentando que os dois casos são idênticos, a pena do meia-atacante não foi reduzida e, portanto, Allan será desfalque do Palmeiras nos próximos dois jogos do Naciona, contra Coritiba, no Couto Pereira, e contra o Atlético-MG, no Nubank Parque, ambos no final de julho.

    O caso do defensor é referente a expulsão quando ainda era jogador do Botafogo, na partida contra o Flamengo, em 14 de março. Baboza foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita "qualquer violação à ética esportiva" e pegou dois jogos de suspensão, sendo que já cumpriu um de forma automática.

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    • Após ser expulso naquela ocasião, Barboza proferiu as seguintes palavras contra o árbitro Anderson Daronco, relato na súmula da partida: "Tu és um desastre. Um cagão. Não foi falta".

    Já Allan foi punido com dois jogos de suspensão, sendo enquadrado no artigo 254, que julga casos de conduta violenta. O palmeirense foi expulso na partida contra a Chapecoense, o último duelo do Verdão antes da paralisação da Copa do Mundo, no dia 31 de maio.

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    Com a pena reduzida, Barboza poderá estrear pelo Palmeiras contra o Coritiba, no dia 23 de julho, pelo Brasileirão, o primeiro jogo da equipe depois do Mundial. Allan, por sua vez, só poderá retornar no Brasileirão na partida contra o Vitória, no Barradão.

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