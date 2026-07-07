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Mercado: possíveis saídas do Palmeiras ao fim da Copa do Mundo

Diretoria mantém plano de não negociar principais peças do elenco na janela, que abre no dia 20 de julho

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
07/07/2026 05:15
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Flaco López ao lado de Allan, formado nas categorias de base do Palmeiras
Allan, formado nas categorias de base do Palmeiras, ao lado de Flaco López (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

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O Palmeiras terá pouco mais de duas semanas de preparação na Academia de Futebol antes de retornar aos gramados no dia 22 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. O elenco comandado por Abel Ferreira, no entanto, pode sofrer mudanças com a iminente abertura da janela de transferências.

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    A diretoria alviverde mantém o planejamento de não negociar os jogadores mais utilizados por Abel Ferreira, exceto em caso de propostas consideradas irrecusáveis. Entre os nomes observados pelo mercado estão o atacante Flaco López, convocado pela Argentina para a Copa do Mundo, o meia Mauricio, pelo Paraguai, e o jovem Allan, formado nas categorias de base do clube.

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    A janela de transferências do futebol brasileiro será aberta em 20 de julho e ficará disponível até 11 de setembro. A CBF, no entanto, criou um período excepcional entre 9 e 17 de julho para que clubes da Série A possam registrar jogadores provenientes de outras equipes brasileiras.

    A medida permite que o Palmeiras regularize Alexander Barboza e tenha o zagueiro à disposição para a partida contra o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor, ex-Botafogo, foi a única contratação do clube para o segundo semestre. A diretoria avalia que, com a chegada do reforço, o elenco tem condições de disputar os principais títulos da temporada, incluindo a Copa Libertadores.

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    • Flaco López

    Flaco López lidera a artilharia do Palmeiras com 14 gols, além de oito assistência, é foi o principal destaque na primeira metade de temporada. As boas atuações garantiram ao atacante uma vaga entre os 26 convocados da Argentina para a Copa do Mundo e atraiu a atenção de equipes do futebol europeu.

    Até o momento, o Palmeiras não recebeu proposta oficial por Flaco López e não pretende negociar o atacante antes do fim da temporada. A diretoria prioriza o projeto esportivo em relação ao retorno financeiro, já que o clube mantém as contas equilibradas após anos consecutivos de superávit. Outro fator considerado é a dificuldade para encontrar uma reposição capaz de exercer o mesmo papel do jogador no sistema de Abel Ferreira.

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    A expectativa é de que o Palmeiras abre tratativas para vender Flaco López apenas em um pacote que ultrapasse a casa dos 40 milhões de euros.

    Mauricio

    Apesar de ter sido reserva na equipe comandada por Alfaro, Mauricio teve participação importante na campanha do Paraguai e entrou em campo em quatro das cinco partidas da seleção sul-americana na Copa do Mundo. Na estreia, inclusive, marcou o único gol da equipe na derrota por 4 a 1 para os anfitriões Estados Unidos.

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    Nos últimos dias, o nome do jogador foi ligado à Atalanta, da Itália. Assim como no caso de Flaco López, o Palmeiras ainda não recebeu proposta oficial por Mauricio e avaliará o cenário caso uma oferta seja apresentada.

    Mauricio, do Palmeiras, está no radar do mercado europeu após disputar a Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
    Mauricio, do Palmeiras, comemora gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

    Allan

    Por fim, Allan é outro jogador do elenco que desperta interesse de clubes do futebol europeu. Diferentemente de Flaco López e Mauricio, o meia-atacante já recebeu uma proposta oficial: o Napoli ofereceu cerca de 35 milhões de euros, valor prontamente recusado pelo Palmeiras.

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    Assim como no caso de Flaco López, o Palmeiras entende que Allan possui valor de mercado superior a 40 milhões de euros. A tendência é que o jogador permaneça no clube ao menos até o fim da atual temporada, segundo apuração da reportagem.

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