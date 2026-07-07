Mercado: possíveis saídas do Palmeiras ao fim da Copa do Mundo Diretoria mantém plano de não negociar principais peças do elenco na janela, que abre no dia 20 de julho

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O Palmeiras terá pouco mais de duas semanas de preparação na Academia de Futebol antes de retornar aos gramados no dia 22 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. O elenco comandado por Abel Ferreira, no entanto, pode sofrer mudanças com a iminente abertura da janela de transferências.

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A diretoria alviverde mantém o planejamento de não negociar os jogadores mais utilizados por Abel Ferreira, exceto em caso de propostas consideradas irrecusáveis. Entre os nomes observados pelo mercado estão o atacante Flaco López, convocado pela Argentina para a Copa do Mundo, o meia Mauricio, pelo Paraguai, e o jovem Allan, formado nas categorias de base do clube.

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A janela de transferências do futebol brasileiro será aberta em 20 de julho e ficará disponível até 11 de setembro. A CBF, no entanto, criou um período excepcional entre 9 e 17 de julho para que clubes da Série A possam registrar jogadores provenientes de outras equipes brasileiras.

A medida permite que o Palmeiras regularize Alexander Barboza e tenha o zagueiro à disposição para a partida contra o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor, ex-Botafogo, foi a única contratação do clube para o segundo semestre. A diretoria avalia que, com a chegada do reforço, o elenco tem condições de disputar os principais títulos da temporada, incluindo a Copa Libertadores.

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Flaco López

Flaco López lidera a artilharia do Palmeiras com 14 gols, além de oito assistência, é foi o principal destaque na primeira metade de temporada. As boas atuações garantiram ao atacante uma vaga entre os 26 convocados da Argentina para a Copa do Mundo e atraiu a atenção de equipes do futebol europeu.

Até o momento, o Palmeiras não recebeu proposta oficial por Flaco López e não pretende negociar o atacante antes do fim da temporada. A diretoria prioriza o projeto esportivo em relação ao retorno financeiro, já que o clube mantém as contas equilibradas após anos consecutivos de superávit. Outro fator considerado é a dificuldade para encontrar uma reposição capaz de exercer o mesmo papel do jogador no sistema de Abel Ferreira.

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A expectativa é de que o Palmeiras abre tratativas para vender Flaco López apenas em um pacote que ultrapasse a casa dos 40 milhões de euros.

Mauricio

Apesar de ter sido reserva na equipe comandada por Alfaro, Mauricio teve participação importante na campanha do Paraguai e entrou em campo em quatro das cinco partidas da seleção sul-americana na Copa do Mundo. Na estreia, inclusive, marcou o único gol da equipe na derrota por 4 a 1 para os anfitriões Estados Unidos.

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Nos últimos dias, o nome do jogador foi ligado à Atalanta, da Itália. Assim como no caso de Flaco López, o Palmeiras ainda não recebeu proposta oficial por Mauricio e avaliará o cenário caso uma oferta seja apresentada.

Mauricio, do Palmeiras, comemora gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

Allan

Por fim, Allan é outro jogador do elenco que desperta interesse de clubes do futebol europeu. Diferentemente de Flaco López e Mauricio, o meia-atacante já recebeu uma proposta oficial: o Napoli ofereceu cerca de 35 milhões de euros, valor prontamente recusado pelo Palmeiras.

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Assim como no caso de Flaco López, o Palmeiras entende que Allan possui valor de mercado superior a 40 milhões de euros. A tendência é que o jogador permaneça no clube ao menos até o fim da atual temporada, segundo apuração da reportagem.

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