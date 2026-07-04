Lance de Carlos Miguel em jogo-treino do Palmeiras assusta: 'Simplesmente' Verdão venceu o Primavera por 3 a 1 neste sábado (4)

Um lance de Carlos Miguel em um jogo-treino do Palmeiras, na manhã deste sábado (4), repercutiu muito entre torcedores nas redes sociais. O arqueiro segue se destacando com a camisa do Alviverde e sonha em estar na próxima Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

No duelo contra o Primavera, depois de um erro de Bruno Fuchs, o arqueiro fez três defesas espetaculares em sequência. Depois da saída de Weverton, Carlos Miguel se tornou titular absoluto do Palmeiras e não saiu mais da equipe. O Verdão venceu a dinâmica por 3 a 1.

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Nas redes sociais, o lance do goleiro repercutiu entre torcedores, que destacaram as grandes defesas. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários sobre o lance de Carlos Miguel no Palmeiras

Programação do Verdão

Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras (Foto: Luis ACOSTA/AFP)

A 22 dias do retorno no Brasileirão, o Palmeiras segue forte em sua intertemporada durante a Copa do Mundo. Após um período de pouco mais de três semanas de férias, o elenco já passou por exames médicos de rotina e se prepara para voltar às competições em breve. Durante este período sem jogos oficiais, a equipe de Abel Ferreira programou jogos-treinos na Academia de Futebol.

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O próximo desafio do Palmeiras no Nacional está marcado para o dia 23 de julho, contra o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela 19ª rodada. Além disso, o clube está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

O Palmeiras de Carlos Miguel realizou seu primeiro jogo-treino nesta pausa para a Copa do Mundo nesta quarta-feira (1°), quando goleou o Mauaense por 6 a 0, na Academia de Futebol. Os gols foram de Paulinho (duas vezes), Heittor, Riquelme Fillipi, Luighi e Allan. Contra o Primavera, no sábado (4|), vitória por 3 a 1.