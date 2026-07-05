Palmeiras blinda Gómez e Arias do mercado após destaque na Copa do Mundo Zagueiro liderou o Paraguai até as oitavas de final antes de derrota para a França; meia-atacante colombiano foi destaque na classificação diante de Gana, com um gol marcado

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O zagueiro e capitão Gustavo Gómez e o meia-atacante Jhon Arias são os principais destaques do Palmeiras na atual edição da Copa do Mundo. O paraguaio teve sua participação encerrada com a derrota por 1 a 0 para a França, nas oitavas de final. Já o colombiano segue na disputa e volta a campo na terça-feira, quando enfrenta a Suíça em busca de uma vaga nas quartas.

O desempenho da dupla na Copa do Mundo não altera o planejamento do Palmeiras. O clube trabalha com um projeto de longo prazo para Gómez e Arias e não demonstra preocupação com um eventual assédio de equipes do exterior durante a próxima janela de transferências, que será realizada entre 20 de julho e 11 de setembro.

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A estratégia do Palmeiras para manter Gustavo Gómez e Jhon Arias passa por uma combinação de fatores: ambos estão entre os atletas mais bem remunerados do elenco, são destaques do projeto esportivo conduzido por Abel Ferreira e têm contratos longos, com multas rescisórias elevadas. Esse cenário dá ao clube maior poder de negociação diante de um eventual assédio do mercado.

Gustavo Gómez tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2027 e negocia uma renovação que pode estender o vínculo por mais duas temporadas, até dezembro de 2029. Jhon Arias, contratado nesta temporada, assinou contrato válido por quatro anos.

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Gustavo Gómez, ao lado de Jhon Arias, foi o principal destaque do Palmeiras na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Palmeiras para o segundo semestre

Conforme antecipado pela reportagem antes da pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras mantém a estratégia de preservar a base do elenco durante a janela de transferências do meio do ano. A diretoria entende que o grupo, agora reforçado por Barboza, é suficiente para brigar pelos principais títulos da temporada, especialmente a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Nesse cenário, a saída de peças consideradas fundamentais por Abel Ferreira está praticamente descartada, salvo diante de propostas consideradas irrecusáveis. Gustavo Gómez e Jhon Arias, porém, não se enquadram nesse grupo. Os atletas que mais despertam interesse no momento são o volante Allan e o atacante Flaco López, convocado pela Argentina para a Copa do Mundo.

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O meia-atacante formado nas categorias de base teve uma proposta do Napoli, na casa dos 35 milhões de euros, recusada pelo Palmeiras. Já o atacante argentino é alvo de clubes do futebol espanhol, entre eles o Atlético de Madrid. A diretoria, por sua vez, avalia a dupla em mais de 40 milhões de euros para abrir negociações.

Gustavo Gómez receberá mais alguns dias de férias, assim como Mauricio e Ramón Sosa, outros convocados pelo Paraguai, antes de se reapresentar na Academia de Futebol para a sequência da preparação para o segundo semestre. Jhon Arias depende da campanha da Colômbia na Copa do Mundo para definir a data de retorno ao Palmeiras.

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