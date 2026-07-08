Brasil Ladies Cup 2026: onde assistir e equipes participantes Torneio será realizado entre os dias 9 e 12 de julho

A sexta edição da Brasil Ladies Cup começa nesta quinta-feira (9), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), reunindo Palmeiras, Flamengo, Seleção do Paraguai e Peñarol na disputa pelo título. As partidas terão transmissão pelo Canal GOAT, XSports, NSports e Bandsports.

A competição será realizada até domingo (12) e, além dos jogos, contará com palestras, workshops e ações sociais voltadas ao fortalecimento da modalidade. Os ingressos para todos os jogos são gratuitos e podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Total Ticket.

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As atividades paralelas acontecem nos dias 10 e 11 de julho e fazem parte da proposta da Brasil Ladies Cup de ir além das quatro linhas, promovendo a troca de conhecimento e incentivando o crescimento do futebol feminino em diferentes frentes.

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A programação reúne atletas, dirigentes, profissionais da indústria esportiva e representantes de clubes para debater temas como gestão, formação de atletas, marketing e oportunidades de negócios.

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Para Fábio Wolff, membro do Comitê Organizador da Brasil Ladies Cup, a competição vem ampliando sua importância tanto no aspecto esportivo quanto institucional.

— A cada edição, a Brasil Ladies Cup amplia sua relevância esportiva e institucional. Conseguimos reunir equipes de alto nível, parceiros importantes e uma programação que contribui para o desenvolvimento da modalidade. Nosso objetivo é oferecer uma competição de excelência e criar um ambiente que fortaleça o futebol feminino, conectando atletas, clubes, patrocinadores e todos que acreditam no potencial de crescimento desse esporte — afirmou ele.

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Flamengo foi campeão da Ladies Cup. (Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão)

Confira a tabela da Brasil Ladies Cup 2026

Semifinais – 9 de julho (quinta-feira)

15h – Flamengo x Peñarol 20h – Palmeiras x Seleção do Paraguai

12 de julho (domingo)

16h – Disputa do terceiro lugar

20h – Final