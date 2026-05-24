Passaram-se 329 dias até o atacante Paulinho reencontrar o caminho do gol no Palmeiras. O período de recuperação de uma segunda cirurgia na tíbia da perna direita, considerada uma das mais complexas no futebol, foi longo. O camisa 10 precisou de cuidados muito específicos e paciência para que retornasse aos gramados apenas quando estivesse 100% bem fisicamente. Deu certo.

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Paulinho voltou a jogar contra o Santos, no dia 2 de maio. Como já era previsto e milimetricamente planejado pelo departamento médico do Palmeiras, o jogador retornaria de forma gradual, entrando aos poucos nas partidas de acordo com a necessidade da comissão técnica e só estaria em sua perfeita condição de atuar por um jogo completo após a pausa para a Copa do Mundo.

Desde seu retorno, foram 118 minutos em campo, distribuídos em seis jogos, mas ele precisou de 112 até balançar as redes pela primeira vez na temporada. Desde que retornou aos gramados, no empate em 1 a 1 com o Peixe, Paulinho atuou em seis partidas, todas como reserva.

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Antes de seu retorno nesta temporada, Paulinho não atuava desde o Mundial de Clubes da Fifa, disputado entre junho e julho de 2025, nos Estados Unidos. Na ocasião, Paulinho balançou as redes contra o Botafogo,no dia 28 de junho, pelas oitavas de final, garantindo a classificação do Verdão. No jogo seguinte, contra o Chelsea, no dia 4 de julho, entrou em campo pela última vez antes de passar pela cirurgia que o tirou das partidas por dez meses.

Minutos de Paulinho em campo pelo Palmeiras em 2026

Palmeiras x Santos - 25 minutos - Brasileirão

Sporting Cristal x Palmeiras - 6 minutos - Libertadores

Remo x Palmeiras - 16 minutos - Brasileirão

Palmeiras x Cruzeiro - 25 minutos - Brasileirão

Palmeiras x Cerro Porteño - 26 minutos - Libertadores

Flamengo x Palmeiras - 20 minutos - Brasileirão (entrou aos 35, marcou aos 49 e o jogo terminou aos 55)

*Os dados levantados pelo Lance! consideram o período de acréscimos das partidas.

Números de Paulinho pelo Palmeiras

Desde que voltou de lesão

6 jogos (0 titular)

1 gol

66 minutos p/ participar de gol (não considera os acréscimos)

0.5 finalizações por jogo (0.2 no gol)

3.0 finalizações p/ marcar

0.2 passes decisivos por jogo

0.5 dribles certos (60% de acerto) por jogo

50% de eficiência nos duelos

0.7 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.84

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Antes da cirurgia em 2025

16 jogos (1 titular)

3 gols

2 assistências

87 minutos p/ participar de gol

1.1 finalizações por jogo (0.5 no gol)

5.7 finalizações p/ marcar

50% conversão de chances claras

0.1 grandes chances criadas por jogo

0.6 passes decisivos por jogo

1.0 dribles certos (64% de acerto) por jogo

60% de eficiência nos duelos

0.4 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 7.04

*Os dados acima foram fornecidos pelo Sofascore

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