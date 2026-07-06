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Vitor Roque evolui em recuperação, e Palmeiras tem retorno de dupla do Uruguai

Atacante avançou no processo de transição física e foi ao gramado da Academia de Futebol com o restante do elenco

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
06/07/2026 14:57
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Vitor Roque, atacante do Palmeiras, em treinamento na Academia de Futebol
Vitor Roque, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Vitor Roque avançou em processo de recuperação física após cirurgia no tornozelo e realizou parte do treinamento com o restante do elenco do Palmeiras na manhã desta segunda-feira (6), na Academia de Futebol.

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    Conforme antecipado pelo Lance! antes da pausa para a Copa do Mundo, o camisa segue respondendo dentro das expectativas ao tratamento conduzido pelo departamento médico do clube e estará à disposição de Abel Ferreira no início do segundo semestre, com retorno previsto para o fim de julho.

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    Com os retornos de Emiliano Martínez e Joaquín Piquerez, que defenderam o Uruguai na última Copa do Mundo, o elenco alviverde realizou um treino técnico-posicional de passes, construção de jogadas e finalizações. A comissão técnica dividiu o campo em quatro quadrantes e comandou uma atividade específica de passes e marcação com objetivos definidos.

    Os jogadores do Palmeiras realizarão atividades em dois períodos na próxima terça-feira, pela manhã e à tarde, na Academia de Futebol. O clube volta a campo apenas no dia 22 de julho, contra o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, a equipe terá pouco mais de duas semanas de preparação para o segundo semestre da temporada.

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    Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa, convocados pela seleção paraguaia para a Copa do Mundo, terão um período de férias estendido após a eliminação diante da França, na fase de 16 avos de final.

    O trio é aguardado na Academia de Futebol apenas no início da próxima semana, quando iniciará a preparação ao lado do restante do elenco alviverde. Jhon Arias, pela Colômbia, e Flaco López, pela Argentina, seguem na disputa do Mundial.

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