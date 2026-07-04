Ex-Palmeiras, Thiago Martins fala sobre a carreira e mantém retorno ao Brasil em aberto
Jogador foi revelado pelo Palmeiras e hoje atua na MLS
Thiago Martins construiu uma carreira longe dos holofotes do futebol brasileiro, mas colecionando experiências em diferentes continentes. Revelado pelo Palmeiras, o zagueiro passou por empréstimos a Paysandu e Bahia antes de atuar no Japão e, posteriormente, se tornar um dos principais nomes do New York City FC, da MLS. Em entrevista ao Lance!, o defensor revisitou cada etapa da trajetória, comentou a evolução da liga norte-americana, falou sobre Lionel Messi, relembrou a passagem pelo Verdão e revelou que ainda alimenta o sonho de atuar no futebol europeu.
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Começo da carreira no Palmeiras
Formado nas categorias de base do Palmeiras, Thiago Martins acompanhou de perto a transformação do clube. O zagueiro lembra que chegou quando o time disputava a Série B e participou do processo de reconstrução que culminou em títulos importantes.
— Quando eu cheguei no Palmeiras, o time estava na Série B. Pude acompanhar o crescimento e conquistar títulos ali dentro, o que foi muito importante para a minha carreira — relembrou Thiago Martins.
Mesmo com a identificação construída no clube, o defensor entendeu que precisava buscar novos desafios para ganhar espaço. Antes de acertar a transferência para o futebol japonês, teve uma conversa franca com Luiz Felipe Scolari.
— Eu bati na porta do Felipão e falei: "Professor, tenho uma proposta". Ele foi muito claro comigo e disse que não podia me prometer nada — contou o zagueiro.
Na avaliação do defensor, a sinceridade do treinador foi determinante para a decisão.
— O Felipão foi muito direto, muito sincero. Isso a gente tem que ressaltar, porque não são todos que são assim — afirmou.
Hoje, olhando para trás, Thiago considera que fez a escolha certa.
— Foi uma decisão que eu vejo com bons olhos — disse.
Passagens por Paysandu e Bahia ajudaram na evolução
Antes de deixar o país em definitivo, Thiago ganhou rodagem por empréstimo em Paysandu e Bahia. Na avaliação do zagueiro, os períodos foram importantes para o amadurecimento profissional.
— Joguei em todos os clubes por onde tive passagem no Brasil, como Palmeiras, Paysandu e Bahia. Todos os lugares em que fui emprestado pelo Palmeiras, que foram o Paysandu e o Bahia, eu sinto que tive boas oportunidades — destacou.
No clube paraense, ele guarda um carinho especial por um ex-companheiro, que para Thiago foi o seu grande parceiro de carreira.
— Vou falar do meu parceiro Gualberto, que foi um cara que me ajudou muito quando eu fui para o Paysandu, de quem eu tenho um carinho muito grande — revelou.
Japão abriu portas para a carreira internacional
Depois de conquistar espaço no Palmeiras e passar por empréstimos ao Paysandu e Bahia, Thiago Martins decidiu dar um passo importante na carreira ao aceitar a proposta do Yokohama F. Marinos, do Japão. A mudança marcou sua primeira experiência no futebol internacional e, segundo o zagueiro, foi determinante para seu amadurecimento dentro e fora de campo.
O defensor explicou que enxergava aquele momento como a oportunidade ideal para buscar novos desafios e evoluir profissionalmente em um ambiente completamente diferente do que havia vivido no Brasil.
— Eu achei que era o meu momento de sair, de ter essa oportunidade no futebol japonês — explicou Thiago Martins.
Além da evolução esportiva, o zagueiro destacou que a experiência no país asiático também foi importante para sua vida pessoal. A adaptação a uma nova cultura e a convivência em um ambiente diferente fizeram parte do processo de crescimento durante o período no Yokohama F. Marinos.
— Foi muito bom para a minha carreira, foi muito bom até mesmo para a minha família — afirmou o defensor.
Thiago também ressaltou que viver no Japão ampliou sua visão sobre o futebol e sobre a vida, tornando-o um atleta mais maduro para os desafios que viriam na sequência da carreira. O aprendizado adquirido no futebol japonês foi um dos fatores que contribuíram para sua transferência ao New York City FC, onde atua desde 2022 e se consolidou como um dos brasileiros em destaque na MLS.
Nova York, MLS e o crescimento da liga
Em 2022, o zagueiro chegou ao New York City FC. Além do projeto esportivo, a qualidade de vida pesou na decisão.
— A minha decisão foi pensando muito na minha família. Eu queria ter filhos, então decidimos vir um pouco mais para perto do Brasil — contou.
Thiago destaca que a MLS vive um momento de transformação e acredita que a competição continuará crescendo nos próximos anos.
— Desde quando eu cheguei, cresceu muito, cresceu muito todo ano. E dá para ver que eles querem e têm a possibilidade de ser uma das potências do mundo, com certeza — avaliou.
Para ele, a mudança também passa pela estratégia dos clubes no mercado.
— Antes, muitas vezes os jogadores vinham para cá mais experientes. Agora os próprios clubes da MLS estão buscando novos talentos, jogadores mais jovens para trazer essa mescla com os mais experientes — explicou.
Messi elevou o patamar da liga
Na visão do defensor, a chegada de grandes estrelas impulsionou o crescimento da liga norte-americana.
— A vinda de grandes jogadores traz mais publicidade, mais marketing, mais visibilidade, e isso faz a liga crescer — afirmou.
Ao falar sobre Lionel Messi, Thiago não escondeu a admiração pelo argentino.
— Eu falo que é gratificante saber que eu estou numa liga que me proporciona jogar contra grandes jogadores como ele. A visibilidade e tudo que eles trazem na bagagem consequentemente me ajudam muito. Mas é um cara fora do comum — elogiou.
Thiago, desde que chegou ao New York City, enfrentou o argentino um total de 5 vezes. Com essa experiência, o zagueiro destacou a dificuldade de marcar o camisa 10.
— Dá para ver que eu fico imaginando como seria marcá-lo alguns anos atrás lá no Barcelona. Então, assim, tem que estar ligado o tempo inteiro, tem que ficar perto, não pode dar espaço, porque qualquer espacinho ele faz acontecer — comentou.
Futuro ainda em aberto e possível retorno ao Brasil
Aos 31 anos, Thiago Martins tem um contrato se aproximando do fim com o New York City FC, o jogador ainda não definiu onde atuará na próxima temporada. O zagueiro afirma que trata o assunto com tranquilidade, mas reconhece que o futuro segue em aberto. Enquanto avalia as possibilidades para a sequência da carreira, o defensor admite que sente saudade do futebol brasileiro e não descarta um retorno ao país.
— Ainda sinto aquela saudade de voltar a jogar no Brasil — confessou Thiago Martins.
Apesar do carinho pelo futebol brasileiro, o zagueiro explica que qualquer decisão sobre os próximos passos da carreira será tomada com calma, levando em consideração fatores esportivos e familiares. Entre os objetivos que ainda pretende realizar, está a oportunidade de atuar no futebol europeu.
— Eu tenho aquela chama ainda de um dia ter a oportunidade de jogar na Europa — revelou o defensor.
Enquanto analisa as possibilidades para o futuro, Thiago garante que encara a carreira com tranquilidade e orgulho do caminho que percorreu desde os tempos de base no Palmeiras até a consolidação no futebol internacional.
— Não me arrependo de nada que eu fiz, de todas as decisões que eu tomei. É muito gratificante tudo que eu construí. Nunca imaginei que chegaria a esse patamar em que estou hoje — concluiu.
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