Calendário do Palmeiras: confira os próximos compromissos do time na temporada Verdão retorna aos gramados no dia 22 de julho, contra o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Brasileirão; veja a agenda

O Palmeiras ainda tem mais alguns dias de treinamentos antes de retornar ao seu calendário de jogos oficiais para a sequência da temporada. Enquanto o Brasileirão não retorna, os comandados de Abel Ferreira têm realizado atividades intensas na Academia de Futebol e, também, participado de jogos-treinos nos últimos dias.

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Quando os jogos retornarem, a agenda palmeirense não será fácil. O primeiro desafio será no dia 22 de julho, contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o final de agosto, no entanto, o Verdão já terá entrado em campo, também, pelas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, em jogos de ida e volta.

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No Nacional, o time paulista é o líder isolado, com 41 pontos, sete a mais que o segundo colocado, o Flamengo, que tem um jogo a menos na competição. Na competição, o Palmeiras quer abrir ainda mais gordura para que possa disputar os jogos de mata-mata dos outros torneios com uma carga menos pesada nas costas.

No período de um mês o Verdão entrará em campo em dez oportunidades, como o Lance! mostra abaixo.

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Veja abaixo a sequência de jogos do Palmeiras

19ª rodada – 22/7, às 19h30: contra o Coritiba – Couto Pereira – Brasileirão; 20ª rodada – 26/7, às 19h30: contra o Atlético-MG – Nubank Parque – Brasileirão; 21ª rodada – 29/7, às 21h30: contra o Vitória – Barradão – Brasileirão; Oitavas de final (ida) – 2/8, às 16h: contra o Fortaleza – Nubank Parque – Copa do Brasil; Oitavas de final (volta) – 5/8, às 121h30: contra o Fortaleza – Castelão – Copa do Brasil; 22ª rodada – 9/8, às 16h: contra o Internacional – Nubank Parque – Brasileirão; Oitavas de final (ida) – 12/8, às 19h: contra o Cerro Porteño – Nubank Parque – Libertadores; 23ª rodada – 16/8, às 16h30: contra o Fluminense – Maracanã – Brasileirão; Oitavas de final (volta) – 19/8, às 19h: contra o Cerro Porteño – La Nueva Olla – Libertadores; 24ª rodada – 23/8, às 16h: contra o Vasco – Nubank Parque – Brasileirão