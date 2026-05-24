Paulinho repete comemoração contra Flamengo após três anos

O Palmeiras derrotou o Flamengo por 3 a 0, neste sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. No terceiro gol alviverde, Paulinho comemorou e provocou a torcida rubro-negra, com um gesto semelhante ao que fez em 2023. Na ocasião, ainda pelo Atlético-MG, o atacante marcou na vitória do Galo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com o placar 2 a 0 para o Alviverde, Paulinho aproveitou falha na defesa do Flamengo para decretar a vitória do Palmeiras por 3 a 0. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

Na entrevista pós-jogo ao "Sportv", Paulinho esclareceu a situação e negou que tenha feito um gesto provocativo à torcida do Flamengo.

— A minha família e amigos vieram ao jogo e alguns ficaram no camarote que fica exatamente ali. Eu fui comemorar com eles, porque eu os vi. Eles pensaram que eu fui fazer isso com a torcida, mas não. Só fui comemorar com a minha família. Eu respeito muito a instituição do Flamengo e os jogadores também. É pura situação de jogo — explicou o atacante.

continua após a publicidade

Paulinho comemora gol do Palmeiras sobre o Flamengo (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira adotou cautela para não fazer julgamentos precipitados, mas foi enfático ao criticar atitudes hostis.

— Gostaria muito de ver as imagens antes de responder. O que posso dizer, sem ver as imagens, é que sou completamente contra essa mentalidade instalada no futebol brasileiro de provocar o rival. Sou contra qualquer tipo de ato que seja provocatório ou que incentive à violência, seja dos nossos torcedores ou dos torcedores adversários — declarou Abel.

Mesmo gesto de 2023

Em 2023, Flamengo e Atlético-MG se encontraram pela 36ª rodada do Brasileirão, também no Maracanã, em um confronto direto pela briga pelo título. Logo aos oito minutos, Paulinho abriu o placar. Na comemoração, provocou a torcida rubro-negra ao pedir silêncio e pisar no escudo do clube deixado na linha de fundo.

continua após a publicidade

O atacante revelado no Vasco ainda deixou mais um na partida, que terminou com vitória por 3 a 0 do Galo, já que Edenílson fechou o placar perto do apito final. Mesmo com a vitória, o Atlético-MG não ficou com o título por ficar quatro pontos atrás do Palmeiras.

⚽ Aposte em jogos do Palmeiras no Brasileirão e da Libertadores

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.