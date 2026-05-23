Em jogo cercado de provocações e rivalidade, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 na noite deste sábado (23) e abriu vantagem ainda maior na liderança do Brasileirão. No Maracanã, a equipe paulista soube aproveitar a expulsão de Carrascal, ainda no primeiro tempo, e construiu a vitória com gols de Flaco López, Allan e Paulinho.

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Com os três pontos, o Palmeiras chegou aos 38, na ponta da tabela. O Flamengo, em segundo e com um jogo a menos, segue com 31. São sete pontos, agora, de diferença.

Carrascal é expulso, e Palmeiras aproveita

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Flaco celebra gol do Palmeiras contra o Flamengo (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Palmeiras atropela o Flamengo no Maracanã

Assim como no início da partida, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, que falhou, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

Confusão após a comemoração de Paulinho (FOto: Lucas Bayer/Lance!)

Visão do Lance!

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O jogo teve seu enredo definido após a expulsão de Carrascal, sem dúvida. Com um jogador a mais, o Palmeiras passou a explorar os erros do Flamengo.

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Momento da expulsão de Carrascal (Foto: Affonso Andrade/Agencia F8/Folhapress)

Deu aula 🏅

O deu aula, desta vez, vai para o coletivo do Palmeiras, com grande participação de Abel Ferreira. A equipe paulista soube aproveitar o vacilo do Flamengo e volta para São Paulo com uma vitória importantíssima no duelo direto pela liderança do Brasileirão.

Ficou abaixo 📉

Pelo lado do Flamengo, não tem como fugir: Carrascal ficou marcado negativamente pela expulsão. Outros destaques abaixo vão para Rossi, que falhou em dois gols, e Pedro, que vinha de grande atuação na Libertadores, mas teve participação discreta no Maracanã. Já no Palmeiras, Andreas Pereira, alvo da pressão da torcida rubro-negra durante toda a partida, também não conseguiu ter uma grande atuação.

Ei, juiz! 📣

O lance mais polêmico da partida foi a expulsão de Carrascal. Jogadores e torcedores do Flamengo reclamaram da decisão da arbitragem e pediram apenas cartão amarelo para o colombiano. No entanto, o meia atingiu Murilo com o pé alto, próximo ao rosto do zagueiro do Palmeiras, e acabou expulso ainda no primeiro tempo.

Não vou ver isso sozinho 😱

A jogada de Allan no segundo gol do Palmeiras chamou atenção. Com facilidade, o meio-campista deixou a defesa do Flamengo para trás praticamente sozinho, aproveitou rebote em chute de Arias e completou de cabeça para o fundo da rede.

Notas do Flamengo; avalie os jogadores!

Notas do Palmeiras; avalie os jogadores!

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Flaco López, 37'/1°T (0-1), Allan, 11'/2°T (0-2)

🟨 Cartões amarelos: Paquetá e Bruno Henrique (FLA); Andreas Pereira, Flaco López, Carlos Miguel e Giay (PAL)

🟥 Cartões vermelhos: Carrascal (FLA)

⚽ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo (Bruno Henrique), Jorginho (Saúl), Paquetá (De la Cruz); Carrascal, Lino (Plata) e Pedro (Wallace Yan).

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PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Maurício), Allan (Paulinho), Arias (Felipe Anderson) e Emiliano Martínez; Flaco López (Lucas Evangelista).

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🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)