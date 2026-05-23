Paulinho justifica comemoração após gol contra Flamengo: 'Não foi'

O atacante Paulinho, autor do terceiro gol do Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, explicou a confusão generalizada que marcou os minutos finais da partida deste sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão. Em entrevista pós-jogo ao "Sportv", o jogador garantiu que a sua comemoração não teve o objetivo de provocar a torcida ou a instituição rubro-negra, e sim partilhar o momento com pessoas próximas.

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A confusão teve início logo após Paulinho balançar as redes e selar o placar no Maracanã. Durante a celebração, o jogador, com passagem pelo rival Vasco, fez gestos de silêncio e de comemoração em direção às arquibancadas, atitude interpretada como desrespeito pelos atletas e torcedores do Flamengo. Na saída de campo, o atacante palmeirense esclareceu a situação.

— A minha família e amigos vieram ao jogo e alguns ficaram no camarote que fica exatamente ali. Eu fui comemorar com eles, porque eu os vi. Eles pensaram que eu fui fazer isso com a torcida, mas não. Só fui comemorar com a minha família. Eu respeito muito a instituição do Flamengo e os jogadores também. É pura situação de jogo — explicou o atacante.

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Confusão após a comemoração de Paulinho (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Além da polêmica, o gol representou um alívio emocional imenso para Paulinho. O atleta retorna de uma grave lesão que o afastou dos gramados por quase dez meses. O camisa 10 desabafou sobre a dificuldade de acompanhar de longe o clube em disputas de títulos importantes na última temporada.

— Foi um processo muito difícil, quase um ano de sofrimento. Não podia estar em atividade, via meus companheiros em disputa de títulos e ver tudo isso de fora era muito difícil para mim. Todo o time, o staff e a diretoria me ajudaram muito e passaram total confiança para eu poder voltar no tempo certo — revelou Paulinho, que ainda obedece a um protocolo rigoroso de limite de minutos em campo para evitar novos problemas físicos.

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Como foi Flamengo 0x3 Palmeiras?

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

Assim como no início da partida, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

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