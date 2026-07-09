AO VIVO: Assista ao duelo entre França e Marrocos com o Lance!TV Duelo é válido pela fase de oitavas de final da Copa do Mundo

Nesta quinta-feira (9), França e Marrocos se enfrentam às 17h (de Brasília), pela fase de quartas de final da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. Clique aqui para assistir.

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Direto da redação do Lance!, Felipe Ruggeri, Kaio Fernandes e Lucas Borges vão reagir, de um jeito descontraído, a todos os lances e momentos da partida. A dupla estará ao vivo a partir das 16h45 para contar a história e assistir ao jogo junto com você.

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⚽ França x Marrocos: como chegam as equipes?

A França, até o momento, confirmou o favoritismo sob a batuta de Kylian Mbappé. Com sete gols, o craque persegue Messi (8) na artilharia da edição e na histórica do torneio (21 a 19 para o argentino). Depois de uma fase de grupos com 100% de aproveitamento e vitórias sobre Senegal, Iraque e Noruega, os Bleus atropelaram a Suécia e venceram uma guerra contra o Paraguai para chegar à fase atual e seguir em busca do sonho do tricampeonato mundial.

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O Marrocos, por outro lado, tem por objetivo superar a marca alcançada em 2022, quando fez a melhor campanha de uma seleção africana na história. E a trajetória atual começou em nível semelhante à última edição: parando uma gigante. Em duelo com o Brasil, segurou empate em 1 a 1, e depois confirmou o avanço ao vencer Escócia e Haiti. Nos 16 avos, diante da Holanda, a igualdade levou aos pênaltis e ao brilho do goleiro Bono, que garantiu a classificação; já nas oitavas, vitória sobre o Canadá por 3 a 0.

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👀 Hora da revanche!

Vale lembrar que a campanha lendária dos Leões do Atlas na Copa do Qatar só não foi ainda superior por conta da própria França. Na ocasião, os dois times se encontraram na semifinal em partida dura, vencida pelos Bleus por 2 a 0, com gols de Theo Hernández e Randal Kolo Muani. Portanto, o reencontro desta edição marca uma possível vingança dos africanos ou a dobradinha dos europeus.

Kolo Muani marcou um dos gols da vitória da França sobre o Marrocos em 2022 (Foto: Adrian Dennis/AFP)

A bola rola para França e Marrocos às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, Massachusetts (EUA), pelas quartas de final da Copa do Mundo. Quem avançar enfrenta o vencedor de Espanha x Bélgica, que acontece na sexta (10), às 16h, no SoFi Stadium, em Los Angeles, Califórnia.

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