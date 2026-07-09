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França x Marrocos: treinador confirma desfalque

Ismael Saibari está fora do jogo

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 15:19
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Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos
Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos (Foto: Jewel Samad /AFP)

O meia-atacante Ismael Saibari desfalca a seleção de Marrocos no confronto contra a França nesta quinta-feira (9), às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium. A partida vale uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo. O jogador, recém-contratado pelo Bayern de Munique e autor do gol contra o Brasil na estreia, não se recuperou de uma lesão na coxa.

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    • Saibari, do Marrocos, marca o gol mais rápido da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Saibari, do Marrocos, marca o gol mais rápido da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    A ausência foi confirmada pelo técnico Mohamed Ouahbi em entrevista coletiva. Saibari já havia ficado fora dos treinamentos de segunda e terça-feira.

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    — Todos estão disponíveis, apenas Saibari não joga. Espero continuar na competição — declarou o treinador.

    O problema físico do atleta começou no último sábado (6), durante o jogo contra o Canadá, em Dallas. Aos 21 minutos do primeiro tempo, o meia sentiu o músculo posterior da coxa direita e precisou ser substituído. Saibari acumula três gols no torneio e lidera as ações ofensivas da equipe africana.

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    • Detalhes do provável substituto

    Soufiane Rahimi é o nome cotado para assumir a vaga entre os titulares. Natural de Casablanca, o atacante de 30 anos defende o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. No Mundial, Rahimi soma dois gols e uma assistência. Pela seleção nacional, o retrospecto do jogador é de 14 gols em 42 partidas.

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    Rahimi comemora o gol da vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo ao lado de seus companheiros
    Rahimi comemora o gol da vitória de Marrocos sobre o Haiti na Copa do Mundo ao lado de seus companheiros (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

    Mesmo diante do favoritismo francês, Mohamed Ouahbi destacou a necessidade de manter a consistência tática que levou o grupo às quartas de final.

    — Nossos pontos fortes nos trouxeram até aqui. Em comparação com o último mundial, isso significa que evoluímos. São dois países que trabalham o futebol de base de forma correta. Queremos fazer nossa partida para não ter remorso. Há ajustes necessários, e entraremos em campo focados em dar o máximo — concluiu Ouahbi.

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