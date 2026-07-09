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Neto faz previsão sobre Messi em Copas do Mundo: 'Não tenho dúvida'

Apresentador acredita que o camisa 10 disputará sete mundiais na carreira

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 15:02
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Neto com as mãos juntas e olhando para o céu
Neto elogiou Messi (Foto: Reprodução)

Lionel Messi está disputando a sua sexta Copa do Mundo e, segundo Craque Neto, não será a última participação do argentino em Mundiais. Nesta edição, Messi tornou-se o maior artilheiro e maior assistente do torneio. A seleção comandada por Lionel Scaloni está nas quartas de final e enfrentará a Suíça.

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    Durante o programa 'Donos da Bola', Neto disse acreditar que Lionel Messi ainda jogará a Copa do Mundo de 2030, que será disputada na Espanha, Portugal e Marrocos, no que seria a sétima participação do argentino na competição.

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    — Sabe para onde o Messi vai, faltando um ano para a Copa? Rosario Central. Vocês querem apostar que ele vai para o futebol argentino? E ele vai disputar a próxima Copa. Quer apostar? Não, não quero apostar. Mas eu não tenho dúvida disso — iniciou Neto.

    — Eu não tenho dúvida de que o Messi, daqui a três anos, vai para o Rosario Central. Newell's Old Boys foi onde ele começou, mas o que ele gosta é o Rosario Central — concluiu o apresentador.

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    Liderada por Messi, a Argentina está nas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    Como foi o jogo entre Argentina e Egito na Copa do Mundo?

    No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E, na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.

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    No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.

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