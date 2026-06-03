Com um currículo recheado de conquistas e grandes passagens pelo Flamengo e Seleção Brasileira Feminina de basquete, o técnico José Neto está de malas prontas para Monterrey. O treinador brasileiro irá assumir o comando do Fuerza Regia, atual campeão da LNBP, para a temporada de 2026 da liga mexicana.

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Em entrevista ao Lance!, José Neto explica que o calendário do torneio mexicano é curto, com início em julho e final em novembro, mas o projeto do time o chamou atenção. Nos últimos dez anos, o Fuerza Regia ganhou o título nacional em seis oportunidades.

- Tem uma identidade campeã, de um time competitivo e para brigar por títulos. Achei superinteressante e aceitei esse desafio.

Além da forte identidade, o brasileiro explica que o ano de 2026 é especial para o clube de Monterrey, já que o time completará 25 anos. Antes de aceitar o novo desafio no México, o treinador também se consolidou em outros mercados, acumulando vivências intensas e desafiadoras em outros continentes.

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Passagens na África e Ásia

Após ser multicampeão como treinador do Petro de Luanda, em Angola, José Neto aceitou um desafio na Mongólia. No país asiático, local de seu último trabalho, o técnico destaca como se surpreendeu positivamente.

- Gostei bastante dessa experiência. Foi muito positiva pela qualidade da competição, com uma estrutura e condições muito boas.

Além da liga, o treinador também ressaltou a estrutura da cidade de Ulan Bator, capital da Mongólia, e a qualidade dos jogadores estrangeiros. Com a oportunidade de comandar o pivô DeMarcus Cousins, ex-astro da NBA, José Neto levou o Selenge Bodons até uma final nacional inédita.

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Em entrevista antiga ao site, o técnico citou algumas dificuldades de adaptação no início de seu trabalho no país, como o frio extremo e a barreira linguística. Sendo o único brasileiro no país, Neto precisava dar as instruções em inglês e, como alguns atletas locais não dominavam a língua, o processo dependia de um tradutor para o mongol. Na África, a adaptação foi facilitada pelo idioma: "Em Angola era português, então era mais tranquilo".

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Trajetória no Flamengo

A passagem de sucesso pelo Flamengo foi o grande pilar da trajetória que projetou José Neto mundialmente. Para ele, o período no Rubro-Negro foi uma via de mão dupla extremamente bem-sucedida. Ao mesmo tempo em que os títulos elevaram o patamar do clube, a vitrine da Gávea abriu as portas do mercado mundial para o treinador.

- O Flamengo me projetou muito para o basquete, principalmente a nível internacional. É uma reciprocidade de sentimentos. Sempre vou torcer para que o Flamengo continue a ser uma referência do basquete brasileiro.

José Neto (Flamengo) vence premiação individual do NBB (Foto: João Pires/LNB)

Os números dessa parceria impressionam: logo em seu primeiro ano de NBB com o Flamengo, o técnico emplacou uma sequência de 20 vitórias seguidas. Sob o seu comando, o clube conquistou quatro títulos consecutivos do NBB (2013 a 2016) e cinco campeonatos cariocas seguidos (2012 a 2016). O ápice dessa era de ouro aconteceu em 2014, com as conquistas da FIBA Liga das Américas e Copa Intercontinental FIBA.

- Sem dúvida nenhuma, foi a [conquista] mais forte, porque é um campeonato considerado mundial de clubes. Na época, ainda jogavam os times da Euroliga. A gente ter ganhado do Maccabi Tel Aviv, campeão da Euroliga, vai ficar marcado para sempre.

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Seleção Brasileira

Depois de marcar época no basquete masculino de clubes, José Neto assumiu o desafio de comandar a Seleção Brasileira Feminina. Sob a sua liderança, o Brasil recuperou o título Sul-Americano em 2022 e venceu a FIBA AmeriCup (Copa América) de 2023, batendo a poderosa seleção dos Estados Unidos duas vezes no mesmo torneio (uma na fase de grupos e outra na grande final). A relevância dessa conquista se mostra ainda maior pelo fato de que muitas das jogadoras daquele elenco norte-americano hoje brilham na WNBA.

Mais do que as taças, Neto fez questão de destacar a importância de recolocar o basquete feminino brasileiro em um cenário de destaque internacional. "É um título que marca bastante a passagem e o resgate do basquete feminino brasileiro, que é tão vitorioso. Só quatro países do mundo têm o título mundial, e o Brasil é um deles", pontuou.

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