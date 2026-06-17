Flamengo anuncia retorno de ídolo da torcida e craque da seleção Ala Didi Louzada retorna após temporada no Japão

Depois de fracassar na última temporada do NBB, quando parou nas oitavas de final, o Flamengo anunciou, nesta quarta-feira, o retorno de um dos ídolos da torcida: o ala Didi Louzada. Aos 26 anos, o atleta, que também integra a seleção brasileira, estava no Sunrockers Shibuya, do Japão.

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- Estou em um momento em que quero reescrever minha história. Acho que o Didi de hoje chega com uma confiança maior e uma mentalidade muito mais forte do que na minha primeira passagem. Minha expectativa é muito alta para chegar bem e ajudar o Flamengo desde o início - disse Didi.

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Didi Louzada está de volta ao Flamengo (Reprodução)

Campeão no Flamengo e no Franca

Na temporada 2023/2024, o ala foi campeão do Super 8 pelo Rubro-Negro e vice do NBB e da Basketball Champions League Americas (BCLA). Na semifinal do Super 8, contra o Paulistano, uma cesta de três de Didi carimbou a vaga do Flamengo à final.

- Estou muito feliz de estar voltando. Minha família também está feliz de retornar ao Brasil e jogar novamente pelo Flamengo. Temos um carinho enorme pelo Rio e pelo clube. A expectativa é grande. Estou voltando mais maduro depois de uma temporada muito boa no Japão, onde consegui impor meu ritmo de jogo em um basquete muito rápido e tático.

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Ao sair do clube carioca, na primeira passagem, o jogador foi destaque no Franca, por onde conquistou o NBB de 2024/25 e foi eleito o MVP das finais contra o Minas.

Na seleção brasileira, Didi é destaque desde as categorias de base. Na principal, estreou aos 19 anos e defendeu o país nas Olimpíadas de 2024, em Paris. Nesta semana, o atleta rubro-negro foi convocado pelo treinador Aleksandar Petrovic para enfrentar Venezuela e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027.

Na segunda-feira (15), o Flamengo anunciou a contratação do técnico Demétrius Ferracciú.

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