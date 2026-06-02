Não faltou emoção na segunda partida da série melhor de cinco da final do NBB. Nesta terça-feira, no Ibirapuera, o Franca, com uma virada a nove segundos do fim, venceu o Pinheiros por 78 a 75. Com o resultado, o time abriu 2 a 0 e está a uma vitória do inédito pentacampeonato. O próximo jogo é na quinta-feira, às 17h.



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➡️ Franca se aproxima de recorde do Flamengo no NBB



Gráfico mostra números da vitória do Franca sobre o Pinheiros (Reprodução)

O placar marcava 75 a 74 para o Pinheiros, a nove segundos do final, quando Bennett fez a cesta que virou o jogo. Ainda teve tempo para o camisa 63 da equipe converter mais dois lances livres. Companheiro de time e ex-Pinheiros, Lucas Dias foi o cestinha do duelo, com 26 pontos, e decisivo para a vitória.

O Franca, que chegou a abrir 21 pontos de vantagem, vencendo os dois primeiros quartos (24/21 e 21/7), perdeu os dois últimos (11/17 e 22/30), levou a virada a 1m28s do final.

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Georginho celebra serenidade do Franca

- A gente teve muita serenidade, criamos muitos arremessos bons. Mas, novamente, isso aconteceu outras vezes na temporada, cometemos erros no segundo tempo. O Pinheiros não está na final por acaso. A gente não pode deixar isso acontecer. No final a gente conseguiu ter serenidade. A gente tem que estar mais focado para isso não acontecer - disse Georginho, em entrevista à ESPN.

Para o segundo maior pontuador do Franca na partida (11), jogar no Ibirapuera torna a decisão ainda mais imporrante:

- Está sendo muito especial jogar uma final aqui, é uma energia diferente, atmosfera que nos impulsiona a dar o melhor. Mas todo mundo vai estar bem para fechar a série - disse.

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