France bate Pinheiros em casa e sai em vantagem nas finais do NBB
Franca abriu 1 a 0 na série melhor de cinco pelo título; equipes voltam a se enfrentar na terça (2)
O Franca deu o primeiro passo rumo ao pentacampeonato consecutivo do Novo Basquete Brasil (NBB). Neste domingo (31), a equipe do interior paulista venceu o Pinheiros por 82 a 73 no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), pelo jogo 1 das finais. A decisão do campeonato acontece em série melhor de cinco, e quem vencer três partidas primeiro leva o título.
O norte-americano David Sloan, do Pinheiros, foi o cestinha do duelo com 23 pontos. Pelo lado francano, os principais destaques foram o pivô Rafa Mineiro, com 16 pontos, e o armador Georginho de Paula, que alcançou um duplo-duplo: 12 pontos e 12 rebotes.
Sloan dominou as ações no primeiro quarto, com 20 pontos, e conduziu a equipe treinada por Gustavo de Conti a uma vitória parcial de 27 a 20. Com um coletivo forte, o Franca virou para 30 a 29 aos 2min30s do segundo período com uma cesta de três pontos do ala David Jackson. O jogo seguiu equilibrado, com trocas de liderança no placar, mas o Pinheiros saiu para o intervalo em vantagem na bola de três de Sloan: 45 a 43.
A partir do terceiro quarto, com uma defesa em zona, o time comandado pelo técnico Helinho neutralizou as jogadas de Sloan e as tentativas de arremesso do perímetro. Os mandantes foram mais eficientes nos contra-ataques e foram para o período final à frente, com 69 a 56. Depois, o Franca suportou a pressão do conjunto de Gustavinho e administrou a larga vantagem para fechar o jogo: 82 a 73.
Agenda das finais do NBB 2025/26
- Jogo 2: terça-feira (02/06), às 20h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)
- Jogo 3: quinta-feira (04/06), às 17h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)
- Jogo 4: domingo (07/06), às 17h (de Brasília), no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP)
- Jogo 5: terça-feira (09/06), às 19h30 (de Brasília), no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP)
