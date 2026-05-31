NBB

France bate Pinheiros em casa e sai em vantagem nas finais do NBB

Franca abriu 1 a 0 na série melhor de cinco pelo título; equipes voltam a se enfrentar na terça (2)

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/05/2026
15:29
Georginho, do Franca, é marcado por Sloan, do Pinheiros, no jogo 1 das finais do NBB (Foto: Divulgação/NBB)
O Franca deu o primeiro passo rumo ao pentacampeonato consecutivo do Novo Basquete Brasil (NBB). Neste domingo (31), a equipe do interior paulista venceu o Pinheiros por 82 a 73 no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), pelo jogo 1 das finais. A decisão do campeonato acontece em série melhor de cinco, e quem vencer três partidas primeiro leva o título.

O norte-americano David Sloan, do Pinheiros, foi o cestinha do duelo com 23 pontos. Pelo lado francano, os principais destaques foram o pivô Rafa Mineiro, com 16 pontos, e o armador Georginho de Paula, que alcançou um duplo-duplo: 12 pontos e 12 rebotes.

Sloan dominou as ações no primeiro quarto, com 20 pontos, e conduziu a equipe treinada por Gustavo de Conti a uma vitória parcial de 27 a 20. Com um coletivo forte, o Franca virou para 30 a 29 aos 2min30s do segundo período com uma cesta de três pontos do ala David Jackson. O jogo seguiu equilibrado, com trocas de liderança no placar, mas o Pinheiros saiu para o intervalo em vantagem na bola de três de Sloan: 45 a 43.

A partir do terceiro quarto, com uma defesa em zona, o time comandado pelo técnico Helinho neutralizou as jogadas de Sloan e as tentativas de arremesso do perímetro. Os mandantes foram mais eficientes nos contra-ataques e foram para o período final à frente, com 69 a 56. Depois, o Franca suportou a pressão do conjunto de Gustavinho e administrou a larga vantagem para fechar o jogo: 82 a 73.

Agenda das finais do NBB 2025/26

Franca x Pinheiros pelo jogo 1 das finais do NBB 2025/26 (Foto: Divulgação/NBB)
  • Jogo 2: terça-feira (02/06), às 20h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)
  • Jogo 3: quinta-feira (04/06), às 17h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)
  • Jogo 4: domingo (07/06), às 17h (de Brasília), no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP)
  • Jogo 5: terça-feira (09/06), às 19h30 (de Brasília), no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP)

