Pentacampeão! Franca vence Pinheiros e levanta mais uma taça do NBB

O Franca conquistou neste domingo (7) o pentacampeonato consecutivo do NBB ao vencer o Pinheiros no quarto jogo da série final. Jogando diante de sua torcida, a equipe do Sesi fechou a decisão após vencer os dois primeiros confrontos, sofrer uma derrota no terceiro duelo e voltar a triunfar na partida que garantiu o título por 84 a 76.

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O maior pontuador da partida foi o Ala/Pivô Lucas Dias, que anotou 22 pontos.

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Como foi o jogo?

O início da partida foi equilibrado, com o Franca abrindo o placar, mas encontrando dificuldades para conter o ataque do Pinheiros. A equipe da capital paulista assumiu a liderança ainda no primeiro quarto e fechou a parcial em vantagem por 24 a 18. O destaque do período foi Lucas Dias, do Franca, autor de 10 pontos.

No segundo quarto, o Pinheiros seguiu na frente e chegou a abrir vantagem de seis pontos. No entanto, o Franca cresceu nos minutos finais da parcial, liderado por Georginho, que comandou a reação da equipe. A virada veio a 50 segundos do intervalo, obrigando o técnico do Pinheiros a pedir tempo. Embalado pela torcida, o time da casa fechou o primeiro tempo vencendo por 50 a 46.

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Georginho terminou a primeira metade da partida com 15 pontos, igualando Lucas Dias como principal pontuador da partida até o intervalo.

O terceiro quarto manteve o equilíbrio da decisão. As equipes trocaram cestas durante toda a parcial, mas o Franca conseguiu administrar a vantagem construída antes do intervalo e encerrou o período vencendo por 60 a 54. Lucas Dias seguiu sendo o principal destaque ofensivo da equipe da casa e chegou aos 20 pontos.

No último quarto, a emoção tomou conta do Ginásio Pedrocão. O Franca chegou a abrir 68 a 64, mas o Pinheiros reagiu e empatou a partida em 70 a 70. Faltando três minutos para o fim, Agapy converteu uma cesta que colocou a equipe da capital na frente por 73 a 70, forçando o técnico Helinho a pedir tempo.

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A parada surtiu efeito imediato: David Jackson apareceu em momento decisivo para empatar o confronto em 73 a 73. Na sequência, o Franca retomou a liderança por 75 a 73 e viu o próprio Jackson acertar uma bola de três pontos para ampliar a vantagem para 78 a 73. O Pinheiros ainda pediu tempo técnico para tentar reagir.

Nos instantes finais, o time visitante diminuiu a diferença para 78 a 75 e seguiu pressionando. A 30 segundos do fim, uma falta técnica do Pinheiros deu ao Franca a chance de ampliar a vantagem, que passou a ser de 78 a 76. Com 14 segundos restantes, houve nova parada para pedido de tempo.

A definição do título veio nos segundos finais: restando apenas sete segundos no relógio, a arbitragem marcou uma falta antidesportiva da defesa do Pinheiros, concedendo quatro lances livres ao Franca. Revoltado com a decisão, o técnico da equipe paulistana deixou a quadra antes do término da partida. Com tranquilidade, o Franca administrou a vantagem e confirmou a vitória que garantiu o pentacampeonato consecutivo do NBB por 84 a 76.

Georginho, do Franca, é marcado por Sloan, do Pinheiros, no jogo 1 das finais do NBB (Foto: Divulgação/NBB)

Como foi a série?

Após dominar os dois primeiros jogos das finais do NBB, o Franca viu o Pinheiros reagir e manter viva a disputa pelo título. A equipe francana venceu as duas partidas iniciais da série melhor de cinco e abriu 2 a 0, ficando a apenas um triunfo do pentacampeonato consecutivo. No entanto, jogando diante de sua torcida no Ginásio do Ibirapuera, o Pinheiros conquistou uma vitória dramática no terceiro confronto e reduziu a desvantagem para 2 a 1.

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No jogo de abertura da decisão, disputado no Pedrocão, o Pinheiros chegou a liderar no intervalo impulsionado pela grande atuação de David Sloan. Porém, o Franca ajustou sua defesa na segunda etapa, neutralizou o principal armador adversário e assumiu o controle da partida. Com destaque para Rafa Mineiro e Georginho de Paula, os donos da casa venceram por 82 a 73 e saíram na frente na série.

O segundo duelo foi ainda mais emocionante. O Franca construiu uma vantagem de 21 pontos e parecia caminhar para uma vitória tranquila, mas viu o Pinheiros reagir no segundo tempo e virar o placar nos minutos finais. Quando a equipe da capital paulista se aproximava do empate na série, Bennett apareceu a nove segundos do fim para converter a cesta da virada. Em seguida, o jogador ainda acertou dois lances livres e garantiu o triunfo francano por 78 a 75, colocando o time do interior em situação confortável na decisão.

Precisando vencer para evitar o encerramento da série, o Pinheiros mostrou poder de reação no terceiro jogo. Em uma partida equilibrada do início ao fim, a equipe paulistana resistiu à pressão do Franca e contou com uma cesta de três pontos de Pacheco a 40 segundos do término para assumir a liderança no momento decisivo. Em uma reta final eletrizante, os donos da casa seguraram a vantagem e venceram por 94 a 92, garantindo a sobrevivência na disputa pelo título.

Com isso, o Franca segue em vantagem por 2 a 1 na série melhor de cinco, mas o Pinheiros demonstrou força ao conquistar sua primeira vitória e segue sonhando com a virada nas finais do NBB.

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