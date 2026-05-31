O atacante Estêvão marcou presença no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), para o primeiro jogo entre Franca e Pinheiros pelas finais do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025/26. Fora da Copa do Mundo por uma lesão na coxa direita, o francano de 19 anos foi chamado à quadra no intervalo da partida e esbanjou habilidade ao fazer uma cesta com o pé esquerdo. Veja o momento abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ao lado do pai, o jogador do Chelsea foi presenteado com uma camisa oficial do Franca e participou de um desafio de lances livres. Ele não conseguiu converter os arremessos com as mãos, mas bastou a bola chegar aos pés para que finalmente acertasse o alvo.

— Eu até tentei com a mão, mas acabei acertando com o pé, né? (risos). Mas o mais importante é estar aqui. É um prazer enorme e estou muito feliz — brincou.

continua após a publicidade

➡️ Franca bate Pinheiros em casa e sai em vantagem nas finais do NBB

Devido à contusão muscular, Estêvão foi ausência na lista final de 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para servir à Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Mesmo estando triste por ter ficado fora do Mundial, o jogador confia na conquista do hexa.

— Realmente, foi triste ficar de fora da Copa, mas eu reagi com tranquilidade. Creio que Deus tem tudo preparado. Com certeza vou estar torcendo e dando meu apoio total. E acredito que existe uma grande possibilidade de o hexa chegar. Vou torcer muito — comentou.

continua após a publicidade

Estêvão deu seus primeiros passos no esporte em uma escolinha de Franca. Recentemente, o atacante anunciou a criação de um instituto na cidade do interior paulista, que está com as obras em andamento. O projeto tem como objetivo oferecer oportunidades para crianças e adolescentes por meio de atividades esportivas, dança, aulas de inglês e informática.

➡️ NBB: Franca vence duelo emocionante e vai à final contra o Pinheiros

Estêvão é homenageado em Franca x Pinheiros pelo jogo 1 das finais do NBB (Foto: Divulgação/NBB)

Franca bate Pinheiros e sai em vantagem na final do NBB

O Franca deu o primeiro passo rumo ao pentacampeonato consecutivo do NBB. Neste domingo (31), a equipe do interior paulista venceu o Pinheiros por 82 a 73 no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), pelo jogo 1 das finais. A decisão do campeonato acontece em série melhor de cinco, e quem vencer três partidas primeiro leva o título.

🏀 Aposte nas finais do NBB

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.