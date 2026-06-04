Com emoção, Pinheiros vence Franca e evita 'varrida' na final do NBB

O Pinheiros lutou pela sobrevivência nas finais do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025/26. Nesta quinta-feira (4), no Ginásio do Ibirapuera, a equipe foi competitiva até os últimos segundos para vencer o Franca por 94 a 92 no jogo 3 e estender o duelo pelo título.

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A dois minutos para o fim do jogo, o Franca vencia por 86 a 80, mas o Pinheiros ligou o "modo turbo" para a reação. A virada veio a 40 segundos do fim de jogo, com arremesso de três pontos de Pacheco. O armador Betinho foi o cestinha da partida, com 30 pontos.

Apenas uma vez uma equipe que saiu perdendo a série decisiva por 2 a 0 conquistou o título do NBB, e é esta história que o Pinheiros deseja repetir no próximo duelo. As equipes voltam a se enfrentar neste domingo (7), às 17h (horário de Brasília), em Franca.

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Como foi o jogo

O Franca começou a partida incomodando bastante a defesa adversária e abriu 4 a 0 no placar com Lucas Dias nos lances livres. Farabello, de três pontos, diminuiu a desvantagem do Pinheiros.

O duelo ficou acirrado na metade do primeiro período, mas o Franca tinha mais velocidade na transição ofensiva, com Georginho de Paula se destacando nos rebotes.

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Ainda durante o primeiro quarto, o time do interior paulista levou um susto quando o armador Laterza sentiu uma lesão e deixou a quadra amparado pelos companheiros.

Precisando da vitória para manter vivo o sonho do título, o Pinheiros cresceu durante o segundo quarto. Capitaneado pela dupla Betinho e Pacheco, e com Agapy atento aos rebotes, o time da capital paulista foi diminuindo a diferença e disputou a liderança ponto a ponto, até terminar o período vencendo por 47 a 43.

O ritmo seguiu acelerado no terceiro período, mas desta vez o Pinheiros demonstrava mais dificuldade para enfrentar a defesa adversária, na conclusão das jogadas. Apesar de estar longe do interior do estado, a torcida do Franca marcou presença no Ibirapuera e fez sua parte ao pressionar na reta final do quarto.

O técnico Gustavinho pediu tempo para o Pinheiros quando o Franca abriu 70 a 66. O clima esquentou ainda mais ao final do terceiro período, quando, após revisão, foi marcada falta técnica de Helinho. Após a conversão dos lances livres, o jogo foi para o quarto derradeiro com o Franca à frente por 75 a 74.

O Pinheiros passou a desperdiçar muitos arremessos, abrindo caminho para que o Franca abrisse 82 a 77 no placar. Com três minutos no cronômetro para o fim do jogo, a vantagem era de seis pontos. Essa diferença caiu para apenas um ponto no minuto final.

A 40 segundos do apito final, o ala Pacheco arremessou para três pontos com perfeição para colocar o Pinheiros à frente por 88 a 86. A partir daí, 20 segundos se tornaram intermináveis no Ginásio do Ibirapuera. Por fim, a reação foi recompensada com a vitória por 94 a 92.

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