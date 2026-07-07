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Seleção Brasileira de Basquete segue invicta rumo a Copa do Mundo

Brasil vence Colômbia e garante 100% de aproveitamento na primeira fase

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 11:13
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Seleção Brasileira de Basquete comemora vitória pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA Catar 2027
Seleção Brasileira de Basquete comemora vitória pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA Catar 2027 (Foto: Reprodução/ Instagram)

A Seleção Brasileira de Basquete confirmou o favoritismo na primeira fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (6). Com seis vitórias em seis jogos, a equipe comandada por Aleksandar Petrovic segue invicta e garantiu a liderança do Grupo C. Na próxima fase, terá pela frente Estados Unidos, República Dominicana e México.

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    O Brasil disputou três janelas de jogos, entre novembro de 2025 e julho deste ano, contra Chile, Venezuela e Colômbia. Em destaque, a equipe ultrapassou a marca dos 100 pontos em três oportunidades: uma vez diante dos venezuelanos e duas contra os colombianos.

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    3. 27/02/2026 - Brasil 94 x 84 Venezuela
    4. 02/03/2026 - Brasil 101 x 72 Colômbia
    5. 04/07/2026 - Venezuela 88 x 103 Brasil
    6. 06/07/2026 - Colômbia 80 x 104 Brasil

    O Brasil é a única seleção invicta nas Eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo. Entre as 16 equipes participantes, os Estados Unidos aparecem mais próximos da campanha brasileira, com cinco vitórias e uma derrota. A seleção norte-americana foi superada pela República Dominicana por 87 a 79 no início de 2026.

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    Próxima etapa para o Brasil

    Após garantir a classificação com antecedência, a Seleção cumpriu a programação visando ganhar rodagem para a segunda fase. Agora, terá pela frente Estados Unidos, República Dominicana e México. Assim como na etapa inicial, os confrontos serão disputados em janelas, com partidas de ida e volta contra cada adversário.

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    A vaga na Copa do Mundo do Catar de 2027 será assegurada aos três primeiros colocados do novo grupo, formado pelos seis melhores times da primeira fase. Caso termine na quarta colocação, o Brasil ainda poderá se classificar, desde que tenha campanha superior à do quarto colocado da outra chave – composta por Argentina, Canadá, Bahamas, Uruguai, Panamá e Porto Rico.

    Convocados da Seleção de Basquete

    Yago Mateus - Flamengo
    Caio Pacheco - Basket Coruña-ESP
    Elinho Corazza - Corinthians
    Daniel Von Haydin - Mogi Basquete
    Reynan Gabriel - SESI Franca
    Pedro Pastre - Pinheiros
    Gui Deodato - Flamengo
    Didi Louzada - Flamengo
    Léo Beath - UC San Diego-EUA
    Mãozinha Pereira - Paris Basketball-FRA
    Gabriel Jaú - Peñarol-URU
    Bruno Caboclo - Dubai-AUE
    Tim Soares - Capitanes Arecibo-PUR
    Brunão Cardoso - CAIXA Brasilia

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    Seleção Brasileira de Basquete em Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027
    Seleção Brasileira de Basquete em Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027 (Foto: Divulgação/CBB)

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