Seleção Brasileira de Basquete segue invicta rumo a Copa do Mundo
Brasil vence Colômbia e garante 100% de aproveitamento na primeira fase
A Seleção Brasileira de Basquete confirmou o favoritismo na primeira fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (6). Com seis vitórias em seis jogos, a equipe comandada por Aleksandar Petrovic segue invicta e garantiu a liderança do Grupo C. Na próxima fase, terá pela frente Estados Unidos, República Dominicana e México.
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O Brasil disputou três janelas de jogos, entre novembro de 2025 e julho deste ano, contra Chile, Venezuela e Colômbia. Em destaque, a equipe ultrapassou a marca dos 100 pontos em três oportunidades: uma vez diante dos venezuelanos e duas contra os colombianos.
Todos os jogos
- 27/11/2025 - Chile 66 x 82 Brasil
- 30/11/2025 - Brasil 78 x 62 Chile
- 27/02/2026 - Brasil 94 x 84 Venezuela
- 02/03/2026 - Brasil 101 x 72 Colômbia
- 04/07/2026 - Venezuela 88 x 103 Brasil
- 06/07/2026 - Colômbia 80 x 104 Brasil
O Brasil é a única seleção invicta nas Eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo. Entre as 16 equipes participantes, os Estados Unidos aparecem mais próximos da campanha brasileira, com cinco vitórias e uma derrota. A seleção norte-americana foi superada pela República Dominicana por 87 a 79 no início de 2026.
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Próxima etapa para o Brasil
Após garantir a classificação com antecedência, a Seleção cumpriu a programação visando ganhar rodagem para a segunda fase. Agora, terá pela frente Estados Unidos, República Dominicana e México. Assim como na etapa inicial, os confrontos serão disputados em janelas, com partidas de ida e volta contra cada adversário.
A vaga na Copa do Mundo do Catar de 2027 será assegurada aos três primeiros colocados do novo grupo, formado pelos seis melhores times da primeira fase. Caso termine na quarta colocação, o Brasil ainda poderá se classificar, desde que tenha campanha superior à do quarto colocado da outra chave – composta por Argentina, Canadá, Bahamas, Uruguai, Panamá e Porto Rico.
Convocados da Seleção de Basquete
Yago Mateus - Flamengo
Caio Pacheco - Basket Coruña-ESP
Elinho Corazza - Corinthians
Daniel Von Haydin - Mogi Basquete
Reynan Gabriel - SESI Franca
Pedro Pastre - Pinheiros
Gui Deodato - Flamengo
Didi Louzada - Flamengo
Léo Beath - UC San Diego-EUA
Mãozinha Pereira - Paris Basketball-FRA
Gabriel Jaú - Peñarol-URU
Bruno Caboclo - Dubai-AUE
Tim Soares - Capitanes Arecibo-PUR
Brunão Cardoso - CAIXA Brasilia
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