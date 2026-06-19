Flamengo anuncia 'monstrinho' da Seleção e aumenta pacote de reforços Yago dos Santos se junta a Didi Louzada no Rubro-Negro para o NBB

Yago dos Santos é um dos principais nomes do basquete brasileiro, seja pela Seleção ou em cenário mundial. Em alto nível, o ala de 27 anos chega para reforçar o Flamengo, que busca voltar ao topo do Novo Basquete Brasil (NBB), após a decepção da última temporada. A equipe confirmou o retorno do "Monstrinho" nesta sexta-feira (19).

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O contrato do ala é vigente até a temporada de 2027/28. Ainda assim, o acordo está aberto para uma possível saída ao fim do primeiro ano, em caso de aberturas no mercado internacional.

O time rubro-negro vê na chegada de Yago uma oportunidade para relembrar seus tempos de ouro. Durante os dois anos de Flamengo, entre 2022 e 2022, o jogador conquistou todos os títulos possíveis, sendo campeão: do NBB 2020/21, com direito a MVP das Finais; da Basketball Champions League Americas (BCLA); da Copa Super 8; do Campeonato Carioca (2x); e da Copa Intercontinental FIBA de 2022.

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— Estou me sentindo como se fosse a primeira vez, quando soube que iria para o Flamengo. Confesso que fiquei algumas noites sem dormir pensando se era a hora de voltar, se era a hora de estar com o Flamengo de novo. Desde que saí para fora, o único lugar para o qual eu pensava em voltar era o Flamengo. É uma coisa que mexeu muito comigo e que me faz muito feliz — contou o ala.

A partir daí, Dos Santos esteve ganhando experiência no Velho Continente. A ida foi bem-sucedida desde o primeiro ano, quando participou da campanha que deu o primeiro título nacional do alemão Ratiopharm Ulm. Depois do sucesso na Alemanha, conquistou espaço em um dos principais times da Euroliga, o sérvio Estrela Vermelha. E os feitos não pararam mais.

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Além dos clubes, a Seleção Brasileira também acompanhou sua brilhantia em quadra. Uma das principais peças a levar o Brasil de volta ao Jogos Olímpicos, em Paris-2024, Yago se consagrou como MVP (jogador mais valioso) na conquista do time na AmeriCup em 2025.

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Didi também está de volta

Na quarta-feira (17), o primeiro retorno de peso foi anunciado: Didi Louzada está de volta ao Flamengo. Em seu último ano no Brasil, o ala foi destaque no Franca, por onde conquistou o NBB de 2024/25 e foi eleito o MVP das finais contra o Minas. Agora, chega do Sunrockers Shibuya, do Japão.

Na seleção brasileira, Didi é destaque desde as categorias de base. Na principal, estreou aos 19 anos e defendeu o país nas Olimpíadas de 2024, em Paris. Nesta semana, o atleta rubro-negro foi convocado pelo treinador Aleksandar Petrovic para enfrentar Venezuela e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027.

Didi Louzada está de volta ao Flamengo (Reprodução)

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