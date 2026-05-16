Na temporada regular, a equipe ficou em 5ª lugar, fora do G-4 pela primeira vez na história do NBB.

Flamengo terminou a temporada 2025/26 eliminando nas quartas de final do NBB, igualando seu pior desempenho na história da liga.

A temporada 2025/26 do Flamengo terminou da pior maneira possível. Na última sexta-feira (15), o Rubro-Negro perdeu o jogo 5 das quartas de final para o Brasília, por 72 a 69, e deu adeus à competição. A derrota na série por 3 a 2 carimbou a pior campanha da história do clube desde a criação do NBB, igualando a sua marca da temporada 2016/17, quando perdeu nessa mesma fase da competição.

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Mas quais foram os principais motivos que explicam como o maior campeão da história do NBB desmoronou e acabou eliminado precocemente?

1. A pior campanha da história na temporada regular

O maior termômetro de que algo estava profundamente errado com o FlaBasquete não foram os playoffs, mas sim as 38 rodadas anteriores. Pela primeira vez na história do NBB, o Rubro-Negro terminou a fase de classificação fora do G-4, amargando uma inédita 5ª colocação. Mesmo em 2017, quando perdeu nas quartas de final, o time havia terminado a temporada regular em primeiro lugar.

Ficar atrás de Franca, Pinheiros, Minas e Brasília escancarou a perda da soberania nacional e tirou do time a vantagem de decidir todas as séries em casa no Maracanãzinho — um fator que acabou sendo fatal. No jogo 5 contra o Brasília Basquete, o Flamengo viu seu adversário registrar o novo recorde de público na temporada, com 12.035 pessoas no Ginásio Nilson Nelson.

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2. Recordes negativos no NBB

O Flamengo entrou nos playoffs com a confiança completamente esfacelada por feridas que sangraram ao longo de toda a temporada. Logo no início do ano, em fevereiro, a equipe carioca sofreu a sua pior e mais vergonhosa derrota na história do NBB. Com um péssimo desempenho, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Pato Basquete por um impactante placar de 84 a 53, resultado que poderia ser até pior.

O que tornou a derrota ainda mais vexatória foi o contexto do adversário: a equipe paranaense teve o terceiro pior desempenho da liga e passou a temporada regular brigando na parte de baixo da tabela para não cair. Até então, a pior derrota do time flamenguista havia sido por uma diferença de 24 pontos, sofrida para o Minas no ano passado.

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Além disso, o FlaBasquete também registrou a sua pior sequência de jogos na história, com quatro derrotas consecutivas. Curiosamente, essa sequência começou justamente com uma derrota para o Brasília, na temporada regular da liga.

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3. Eliminações vergonhosas

Os resultados ruins no NBB não foram exceção do Flamengo na temporada. Em janeiro, a equipe carioca sofreu uma eliminação precoce na Copa Super 8, perdendo na semifinal para o Minas em pleno Maracanãzinho.

Na Basketball Champions League Américas (BCLA), o FlaBasquete também foi mal: foi dominado pelo Boca Juniors na semifinal (81 a 58) e, posteriormente, perdeu a disputa pelo terceiro lugar para o Nacional do Uruguai em um novo atropelo do adversário (94 a 65).

4. Apagão coletivo

Entrando no confronto das quartas de final, um fator que pesou muito no jogo 3 da série foi o mal desempenho nos dois últimos quartos da partida. A vitória daria vantagem rubro-negra no duelo, que abriria 2 a 1 e precisaria de apenas mais um triunfo para se classificar.

Brasília vira jogo 3 contra Flamengo nas quartas de final do NBB (Foto: Paula Reis / Flamengo)

O FlaBasquete, jogando em casa, foi superior na metade inicial da partida e saiu para o intervalo com vantagem de 50 a 44. Porém, depois de dois bons primeiros quartos, a equipe carioca fez um segundo tempo medíocre e acabou sendo engolida coletivamente pelo Brasília no Maracanãzinho: tomou 54 pontos, enquanto marcou apenas 40.

A derrota evidenciou um verdadeiro apagão coletivo do Flamengo, fato que virou uma constância nesta temporada como um todo. Atrás do placar, o time do Rio de Janeiro apresentou enorme dificuldade de pontuar, enquanto demonstrava grande desgaste físico em quadra.

5. Erros constantes em momentos decisivos

Apesar de ser um dos elencos mais caros do basquete brasileiro, o Flamengo não conseguiu ter uma boa regularidade coletiva em nenhum momento da temporada. No jogo 5 das quartas de final, o Rubro-Negro mostrou alguns bons momentos, mas repetiu erros que foram constantes durante o ano.

Flamengo em pedido técnico no jogo 5 contra o Brasília (Foto: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília)

Dependente do Negrete, o time sofreu com a falta de eficiência e aproveitamento da maioria de seus jogadores nos momentos decisivos. Ironicamente, o próprio Negrete também participou dessa coletânea de erros: teve a chance de empatar o jogo no lance livre, mas falhou.

O resultado foi uma eliminação precoce, mas não há como dizer que foi uma surpresa.

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